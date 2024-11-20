Минтранс не нашел подтверждений тому, что из уфимской маршрутки выгнали третьеклассницу

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, не нашел подтверждений тому, что из маршрутки в Уфе выгнали третьеклассницу.
Напомним, вчера вызвала резонанс история местного жителя, который проезжал по Алексеевскому шоссе и заметил девочку, которая шла вдоль дороги. Мужчина остановился и спросил, все ли в порядке. Школьница поведала, что в автобусе у нее не прошла оплата, и потому водитель ее сразу же высадил.
Дорожное ведомство и следственные органы провели мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего. Специалисты изучили записи камер видеонаблюдения, а также опросили всех возможных свидетелей. Информация в итоге не подтвердилась.
Заместитель главы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Дмитрий Титов заверил, что ведомство следит за тем, чтобы права пассажиров в общественном транспорте не были ущемлены. Чиновник поделился, что в ближайшие дни планируется совещание с перевозчиками, где в очередной раз им напомнят о должностных обязанностях, а также недопустимости некорректного поведения водителей с пассажирами.
— Особое внимание обратим на недопущение высадки детей в неположенных местах, — отметил Титов.
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