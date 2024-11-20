Минтранс не нашел подтверждений тому, что из уфимской маршрутки выгнали третьеклассницу

Заместитель главы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Дмитрий Титов заверил, что ведомство следит за тем, чтобы права пассажиров в общественном транспорте не были ущемлены. Чиновник поделился, что в ближайшие дни планируется совещание с перевозчиками, где в очередной раз им напомнят о должностных обязанностях, а также недопустимости некорректного поведения водителей с пассажирами.