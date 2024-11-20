Диетолог Гинзбург посоветовал поставить на новогодний стол ржаной хлеб и нежирное мясо

Ростовчанам рассказали, что приготовить для новогоднего стола, чтобы это принесло пользу для организма. Советом в интервью News.ru поделился диетолог Михаил Гинзбург.
Так, по словам врача, начать стоит с хлеба. Белый хлеб лучше заменить ржаным. Именно он защитит от переедания, а еще является низкокалорийным и сытным. Также диетолог рекомендует приготовить блюда из нежирных сортов мяса и рыбы, так как они тоже являются сытными. Еще на стол можно подавать фрукты и овощи. А чтобы избежать переедания жирными салатами, в них следует добавлять меньше майонеза.
— Конечно, все новогодние салаты являются жирными и вредными, безусловно. Если понемногу есть даже вредные салаты, все равно ты их съешь меньше, чем съел бы, если положил сразу много, — отметил врач.