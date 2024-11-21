21 ноября в двух районах Волгограда не будет света

В четверг, 21 ноября, в областном центре ограничат подачу электроэнергии в некоторых домах. Неудобства коснутся жителей Советского и Тракторозаводского районов.
Ресурсоснабжающая компания предоставила график отключений и список адресов.
Временное отключение электричества связано с профилактическими работами.
В четверг, 21 ноября, в областном центре ограничат подачу электроэнергии в некоторых домах. Неудобства коснутся жителей Советского и Тракторозаводского районов.
Ресурсоснабжающая компания предоставила график отключений и список адресов.