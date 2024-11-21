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21 ноября в двух районах Волгограда не будет света

Временное отключение электричества связано с профилактическими работами.

Источник: Reuters

В четверг, 21 ноября, в областном центре ограничат подачу электроэнергии в некоторых домах. Неудобства коснутся жителей Советского и Тракторозаводского районов.

Ресурсоснабжающая компания предоставила график отключений и список адресов.

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