Матвиенко посетила III Международный форум «Содружество моды» в Санкт-Петербурге

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 20 ноября посетила III Международный форум «Содружество моды» в Санкт-Петербурге. Кадры мероприятия есть в распоряжении «Известий».
Она отметила, что представленная одежда отражает культуру государства и является отражением национальной традиций народов.
«Главное, что эта одежда сохраняет национальные традиции наших народов, наши национальные коды», — сказала Матвиенко.
По ее словам, отечественные производители могу самостоятельно заниматься созданием дизайном одежды, обуви и аксессуаров, без какой-либо помощи. Это мероприятие является ярким примером тому, что российские бренды могут заместить ушедших из страны зарубежных брендов.
«Очень красивые, яркие, мне кажется, что такие очень показательные, я бы так сказала. Сложилось впечатление, да это итак понятно, что наши народы могут делать все сами», — заявила Матвиенко.
Форум собрал более чем 1,5 тыс. участников. Производители суммарно заключили 16 соглашений, которые также позволят улучшить отечественную отрасль производства одежды.
Ранее, 9 октября, в Москве закончилась III Московская неделя моды, которая. На трех ее подиумах в Центральном выставочном зале «Манеж» прошло 83 показа. Мероприятие посетили 65 тыс. человек.