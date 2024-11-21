Медики рассказали волгоградцам, как распознать инсульт

В настоящее время инсульт является одной из наиболее распространенных причин смертности и инвалидности во всем мире. По данным регионального облздрава, основными причинами заболевания являются гипертоническая болезнь, мерцательная аритмия и церебральный атеросклероз. В группе риска оказываются люди с сахарным диабетом. В случае недомогания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.