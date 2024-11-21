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Медики рассказали волгоградцам, как распознать инсульт

Раннее выявление симптомов может спасти человеку жизнь.

В настоящее время инсульт является одной из наиболее распространенных причин смертности и инвалидности во всем мире. По данным регионального облздрава, основными причинами заболевания являются гипертоническая болезнь, мерцательная аритмия и церебральный атеросклероз. В группе риска оказываются люди с сахарным диабетом. В случае недомогания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Важно распознать симптомы в первые минуты. Принять меры по спасению больного нужно в течение 4,5 часа после начала приступа.

При развитии инсульта у человека появляются проблемы с речью: она становится невнятной, сложно выговорить слова и составить из них предложения. Возникают трудности с восприятием речи.

Больного может шатать при ходьбе из-за проблем с координацией; начинает беспокоить онемение в конечностях с одной стороны тела, также немеет половина лица, языка и губ; наблюдается сглаживание носогубной складки с одной стороны.

При инсульте могут начаться головокружения и головные боли различной интенсивности. Появляются судороги, тошнота, рвота и потеря сознания.

Для профилактики инсульта важно проходить диспансеризацию, следить за давлением и ежегодно делать УЗИ сосудов шеи.

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