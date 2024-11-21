Что можно и нельзя делать в Михайлов день 21 ноября на Михайловы грязи

Православная церковь 21 ноября вспоминает Собор святого Михаила. В народе принято отмечать Михайлов день. Однако у праздника существует еще одно название — Михайловы грязи. Это связано с тем, что с названного периода на дорогах возникает грязь по причине резкого потепления.
Что нельзя делать 21 ноября.
Под запретом тяжелый физический труд. Не следует 21 ноября мыть голову. Предки верили, что можно вымыть весь ум. Кроме того, нельзя ругаться, ссориться. Кроме того, в Михайлов день следует быть осторожным с острыми предметами. А еще женщины не занимались рукоделием и шитьем.
Что можно делать 21 ноября.
По традиции, было принято париться в бане. А еще 21 ноября ходили друг к другу в гости. Как правило, накрывался богатый стол, устраивались гуляния.
Согласно приметам, мороз утром предупреждает, что в декабре и январе будет много снега. Густой туман в утренние часы указывает на скорое потепление. А теплая и солнечная погода говорит про морозную зиму.
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