Что можно и нельзя делать в Михайлов день 21 ноября на Михайловы грязи

Под запретом тяжелый физический труд. Не следует 21 ноября мыть голову. Предки верили, что можно вымыть весь ум. Кроме того, нельзя ругаться, ссориться. Кроме того, в Михайлов день следует быть осторожным с острыми предметами. А еще женщины не занимались рукоделием и шитьем.