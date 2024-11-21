Что изменится в Беларуси с 1 января 2025 в связи с ростом базовой величины до 42 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир

С 1 января 2025 года, как, впрочем, и каждый раз в начале года, в Беларуси вырастет базовая величина. От ее величины в течение года зависят расчеты социальных выплат, услуг нотариусов, пособий по безработице, госпошлины, оплаты арендного жилья, штрафов. Этот показатель составит 42 рубля против 40 рублей в 2024 году (подробнее здесь). Рост составит 5%.
С 2020 года, когда базовая была 27 рублей, до 2025 года, когда станет 42 рубля, базовая величина подросла существенно, на 55%. Самый большой рост базовой в последние годы был в 2023 году, когда она выросла на 5 рублей (с 32 рублей в 2022 до 37 рублей в 2023).
Штрафы в Беларуси с 1 января 2025.
К базовой величине привязаны штрафы ГАИ, в том числе и за превышение скорости, которые нередко получают владельцы авто.
Так вот, с 1 января 2025 года за превышение скорости от 10 до 20 км/ч надо будет отдать до 42 рублей, или до 1 базовой, за превышение скорости от 30 до 40 км/ч — от 126 рублей до 420 рублей, или от 3 до 10 базовой. А вот превышение свыше 40 км/ч опустошит кошелек автовладельца на 336−504 рубля, или на 8−12 базовых.
Если авто не прошло техосмотр, то придется заплатить до 126 рублей (до 3 базовых). Водителю же, который сел за руль в пьяном виде, грозит не только лишение прав на 5 лет, но и штраф в размере до 200 базовых величин, сообщает БелТА (с 1 января 2025 это 8 400 рублей).
Еще одна необходимая услуга, связанная с авто, за которую оплачивают исходя из величины базовой — это регистрация в ГАИ купленного автомобиля. За регистрационные знаки — 2 базовые (84 рубля с 2025) плюс 1 базовая за техпаспорт (еще 42 рубля).
Возрастут штрафы и для тех, кто бесплатно пытается воспользоваться общественным транспортом. «Заяц» платит от 0,5 до 1 базовой (с 1 января 2025 от 21 до 42 рублей). А курение в общественном месте недопустимо в Беларуси и может повлечь за собой штраф до 4 базовых (с 1 января 2025 это уже 168 рублей).
Пособие по безработице в Беларуси, 2025.
Базовая величина — один из параметров, который напрямую влияет на величину пособия по безработице. В 2024 году, по данным Белстата, число официально зарегистрированных безработных в Беларуси колебалось на уровне 140−160 тысяч человек. Все они получают пособие, которое зависит от базовой и от их наработанного трудового стажа. Максимум — 2 базовые в месяц (с 1 января 2025 это 84 рубля), минимум — 75% базовой, или 31,5 рубль.
От величины базовой зависит и выплата мужчинам, которых направляют на военные сборы. Их доход в это время, который обеспечивает им государство, составляет 15 базовых (с 2025 года это 630 рублей).
Базовая величина напрямую влияет на те пошлины, которые белорусы оплачивают за услуги в нотариальных конторах, ЗАГСах, судах. С 1 января 2025 они вырастут на 5%. Так, например, за рассмотрение иска в суде о расторжении первого брака надо заплатить 4 базовые величины (с 1 января 2025 это 168 рублей), за расторжение второго брака в два раза больше, уже 336 рублей. Пошлина в ЗАГСе за расторжение брака равняется 4 базовым (168 рублей).
Жениться дешевле, чем разводиться. За регистрацию возьмут 1 базовую или, с 1 января 2025-го, 42 рубля.
Базовая величина фигурирует и в оплате взносов в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, которое белорусы по старой памяти называют БРТИ. Так, госрегистрация договора купли-продажи квартиры и перехода права собственности в ускоренном порядке обойдется в 1 базовую.
Замена паспорта также привязана к базовой. При стандартной процедуре госпошлина — 1 базовая (с 1 января 2025 — 42 рубля), при ускоренной, за 15 дней, — 1,5 базовой (будет 63 рубля), при ускоренной за 7 дней — 2 базовые (84 рубля с 1 января 2025).
А вот документы, удостоверяющие личность нового образца, (с идентификационной картой и биометрическим паспортом) обойдутся дороже. Так, например, госпошлина за выдачу или обмен идентификационной карты для пенсионеров и инвалидов первой и второй группы — 1 базовая, для остальных — 1,5 базовые. А госпошлина за выдачу или обмен биометрического паспорта обойдется 1,5 базовые для льготной категории (пенсионеры, инвалиды, дети до 14 лет) и 2 базовые для остальных граждан Беларуси. В итоге документы личности нового образца (а это карта и паспорт) обойдут среднестатистическому гражданину с 1 января 2025 в 147 рублей.
Плата за общежитие и за арендное жилье в Беларуси в 2025.
Плата за общежитие напрямую зависит от базовой, а еще от площади комнаты, расположения общежития и его комфортности.
Арендные квартиры люди оплачивают также исходя из базовой. А именно число квадратных метров квартиры умножается на 0,2 базовой величины и на коэффициент экономико-планировочной зоны. Коэффициенты утверждаются облисполкомами и Мингорисполкомом и зависят от месторасположения квартиры.
Арендные квартиры в Минске пользуются спросом, потому что они дешевле, чем съемное жилье у частника, да и жить в них можно не менее 5 лет с возможностью дальнейшего продления договора аренды.
Что касается цены, то, например, в ноябре 2024 года администрация Московского района Минска предлагает нуждающимся в улучшении жилищных условий двух-, трехкомнатные квартиры по цене аренды от 256 до 378 рублей в месяц (это без учета коммунальных услуг).
Мы писали, что Верховный суд привел статистику по разводам в Беларуси: 54% пар расходятся из-за разных взглядов и характеров, а 7% из-за измен, 72% случаев — инициатива женщин, но 18% пар примиряются (здесь подробнее).
А еще, что белорусский врач сказал, сколько сала можно съесть с пользой для здоровья (подробности здесь).