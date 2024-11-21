Что изменится в Беларуси с 1 января 2025 в связи с ростом базовой величины до 42 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир

А вот документы, удостоверяющие личность нового образца, (с идентификационной картой и биометрическим паспортом) обойдутся дороже. Так, например, госпошлина за выдачу или обмен идентификационной карты для пенсионеров и инвалидов первой и второй группы — 1 базовая, для остальных — 1,5 базовые. А госпошлина за выдачу или обмен биометрического паспорта обойдется 1,5 базовые для льготной категории (пенсионеры, инвалиды, дети до 14 лет) и 2 базовые для остальных граждан Беларуси. В итоге документы личности нового образца (а это карта и паспорт) обойдут среднестатистическому гражданину с 1 января 2025 в 147 рублей.