«Девочки в топ просто так не попадают»

Титулованная российская красавица 18-летняя Валентина Алексеева представила страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Победу она не одержала, но вошла в топ-12 на международной арене, чего с представительницами России не было уже много лет. В эксклюзивном интервью «Известиям» по дороге на Родину девушка рассказала о том, как ее приняла Мексика и конкурсантки из других стран, скандале с участницей из Панамы, а также о том, есть ли правда в стереотипах о соревнованиях для самых красивых.
«Я была готова к тому, что на мировом конкурсе может произойти всё что угодно».
— Валентина, зачем вам лично было участие в конкурсе красоты — сначала в родном городе, дальше на всероссийском этапе, а потом — на мировом?
— Для меня это точка роста. На участие в «Мисс Вселенная» меня вдохновила возможность показать миру, что женщины могут быть не только красивыми, но и умными, сильными, уверенными в себе. Я хотела быть примером для других девушек. Этот конкурс — уникальная платформа для того, чтобы заявить о себе, поделиться своими ценностями и идеями, познакомиться с удивительными людьми со всего мира.
— Как отнеслись к представительнице России организаторы, ведущие, другие участницы? Сталкивались ли вы с хейтом, как Анна Линникова в 2022 году, и готовились ли к тому, что это возможно? Например, мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева в интервью «Известиям» рассказывала, что перед участием в «Мисс Вселенная» планирует заниматься с психологом, чтобы морально к подобному быть готовой.
— Очень много вопросов по поводу того, как относятся к России на таких конкурсах. На самом деле всё хорошо. Не возникало ни с кем конфликтов. Я общалась абсолютно со всеми девочками. Организаторы тоже относились ко мне хорошо. Атмосфера была очень дружелюбной. Да, я была готова к тому, что на мировом конкурсе может произойти всё что угодно. Но в мою сторону не было никакого хейта и негатива. Я шла на этот конкурс с позитивным настроем, и поэтому, я думаю, всё хорошо закончилось.
— А Мексика вам понравилась?
— Меня поразила теплая и гостеприимная атмосфера, а также уникальная смесь современного и традиций, которая ощущалась в каждом уголке. Я была поражена красотой природы и динамичностью города, а также невероятной энергией людей.
«Мы подписали договор, в котором были определенные пункты».
— На конкурсе в этом году не обошлось без скандала — участницу из Панамы, модель Итали Мору, дисквалифицировали. Говорят, за то, что она ушла из отеля на свидание. Почти монастырские правила. Насколько всё строго? Какие условия должны соблюдать девушки?
— Да, это правда — у нас исключили девушку из Панамы. Но мы все были предупреждены. Перед тем как участвовать в конкурсе, мы подписали договор, в котором были определенные пункты, и при несоблюдении правил могли дисквалифицировать. Я считаю, что это правильно, потому что на любом конкурсе очень важна дисциплина. Без этого никуда.
— Конкурс часто критикуют за объективизацию женщин и навязывание стандартов красоты. И в этом году организаторы отменили некоторые ограничения. Как вы считаете, правильно ли это? Если нет стандартов, критериев, то как выбирать победительницу?
— В «Мисс Вселенная» теперь может участвовать девушка любого возраста, у нее могут быть дети. И мне это нравится. Очень интересно общаться с разными людьми. Организаторы оценивают не только внешность, но и внутренний мир конкурсантки — какое у нее воспитание, образование, чем она занимается по жизни.
— О конкурсах красоты существует много разных стереотипов, часто не самых лестных. Например, что участницы строят друг другу козни, что всё куплено, а девушек продвигают влиятельные мужчины. Что из этого правда, а что миф?
— Сколько людей, столько и мнений. Я не могу спорить со всеми. Я просто знаю, что каждая участница, которая есть на конкурсе, заслужила это место. Заслужила его трудом. А это колоссальный труд и большая работа!
— Титул «Мисс Вселенная — 2024» завоевала модель из Дании Виктория Кьер. Но все девушки были прекрасны и очаровательны. Как думаете, почему именно она удостоилась короны?
— Я очень рада за победительницу! Считаю, что это невероятно красивая девушка. Ее ждет впереди непростой, но очень интересный год. Сейчас можно пожелать ей только сил. Но она очень трудолюбивая. Я думаю, именно поэтому она и выиграла. Вообще я рада за каждую конкурсантку, которая попала в топ, потому что девочки в топ просто так не попадают. Для этого нужно не только красиво выступить в финале, но и работать на протяжении всего конкурса, причем очень-очень много работать.
— Участие в конкурсах вы совмещали с окончанием школы, поступлением в вуз. Как на это смотрели родители?
— Конечно же, они меня очень поддерживают, за что я им благодарна. И не только мои родители, но и близкие, друзья. Я почувствовала большую поддержку в социальных сетях от соотечественников. И благодарна каждому, кто нашел минутку написать мне теплые пожелания, которые мне очень сильно помогли в финале.
— Какие у вас сейчас планы?
— Я студентка Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова. Это один из самых тяжелых университетов, поэтому как только я прилечу, то сразу с головой погружусь в учебу. Это будет сделать непросто, но я уверена, что у меня получится.