«Девочки в топ просто так не попадают»

— Очень много вопросов по поводу того, как относятся к России на таких конкурсах. На самом деле всё хорошо. Не возникало ни с кем конфликтов. Я общалась абсолютно со всеми девочками. Организаторы тоже относились ко мне хорошо. Атмосфера была очень дружелюбной. Да, я была готова к тому, что на мировом конкурсе может произойти всё что угодно. Но в мою сторону не было никакого хейта и негатива. Я шла на этот конкурс с позитивным настроем, и поэтому, я думаю, всё хорошо закончилось.