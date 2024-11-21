Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Великая» 16+
Фото: 55 Films.
Режиссер: Эллен Курас. В ролях: Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Андреа Райзборо, Александр Скарсгард, Джош О’Коннор, Энди Сэмберг, Ноэми Мерлан.
Потенциальный претендент на премию «Оскар» в 2025 году. Картина об удивительной судьбе Ли Миллер — всемирно известного фотографа, самоотверженной женщины, автора «Репортажа в ванной Гитлера» и других величайших кадров, фотомодели, блиставшей на обложках Vogue, супруги египетского миллионера, музы Пикассо и Дали. В основе сценария — книга и воспоминания Энтони Пенроуза, сына и главы архива фотографий Миллер.
С 21 ноября в прокате.
«Мама» 16+
Фото: Коннект фильм.
Режиссер: Дмитрий Ендальцев. В ролях: Николай Новоселов, Ангелина Пахомова, Полина Кутепова, Виктория Белосохова, Никита Тарасов, Михаил Евланов.
Переживающий первый взрослый жизненный кризис Никита случайно находит портал между мирами. Там он встречает «параллельных» близких: свою девушку, умершую маму и даже самого себя. Но прежде, чем закроется дверь между мирами, он должен исправить фатальные ошибки, которые совершил по отношению к родным.
С 24 ноября в прокате.
«Дети перемен» 16+
Фото: НМГ Студия.
Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова. В ролях: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Сергей Гилев.
Криминальная многосерийная драма переосмысливает противоречивые 90-е через историю одной семьи. В центре сюжета трое братьев от разных отцов — Петр, Юра и Руслан. Их мать Флора работает водителем троллейбуса. Непохожие друг на друга парни живут дружно. Но на дворе 1995 год, время быстрой наживы. Открываются подпольные клубы, а во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и тайны. На фоне перемен в стране рушится и некогда дружная семья.
С 21 ноября в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START.
«Конклав» 18+
Фото: Access Entertainment.
Режиссер: Эдвард Бергер. В ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Бруно Новелли, Изабелла Росселлини, Яцек Коман.
Когда кардиналу Лоуренсу поручают возглавить одно из самых секретных и древних событий в мире — избрание нового Папы Римского, он оказывается в центре заговора, который может потрясти сами основы Церкви.
С 21 ноября в прокате.
Концерты.
Сергей Полунин RETROSPECTIVE 12+
Фото: РИА Новости/Александр Вильф.
В первом отделении двухактного вечера знаменитый танцовщик представит современный и актуальный Sacre под музыку Игоря Стравинского «Весна священная». Это захватывающее действо, погружающее зрителей в атмосферу первобытного мира.
Во втором акте зрители увидят номера любимых артистов, постановщиков, друзей и коллег Сергея Полунина, а также его собственные номера. Некоторые из этих произведений публика могла видеть лишь в видеоформате.
26 ноября, 20:00, «Arbat 21».
«Литургия» 12+
Фото: предоставлено организаторами.
Балет Сергея Ахунова «Литургия» в «Зарядье» представят Театр современного танца «Каннон Данс», вокальный ансамбль Intrada и OpensoundOrchestra (дирижер — Станислав Малышев). Задумка этой постановки появилась в начале XX века. Сергей Дягилев, Леонид Мясин и Наталья Гончарова планировали показать балет без музыки — единственным звуком был бы ритм шагов. К работе хотели привлечь даже Игоря Стравинского, который, однако, отказался. Постановка так и не состоялась. Пять лет назад композитор Сергей Ахунов вернулся к авангардному замыслу. В его музыке к балету, как и было изначально задумано, есть аллюзии к Стравинскому, поет хор, в звучание которого вплетены элементы древнерусского строчного пения.
27 ноября, 19:00, Зал «Зарядье».
Anna Asti «Симфония Феникса» 6+
Фото: предоставлено организаторами.
Хиты исполнительницы, покорившие все чарты страны, приобретут новое звучание. Anna Asti представит уникальную концертную программу в сопровождении оркестра «Русская филармония». Подготовка к концерту заняла у команды полгода — за это время удалось создать уникальное шоу с поражающими воображение декорациями, графикой, хореографией и мэппингом. Специальные гости — Филипп Киркоров и Игорь Крутой.
27 ноября, 19:00, Международный Дом музыки, Светлановский зал.
«Мураками» с оркестром 12+
Фото: предоставлено организаторами.
Большая премьера шоу группы «Мураками». Музыканты представят поклонникам свой симфорок. Команда подготовила особенную программу — впервые их песни прозвучат в сопровождении казанского камерного оркестра La Primavera под управлением дирижера Рустема Абязова. Грациозность и масштабность классических инструментов вкупе с рок-мотивами.
24 ноября, 18:00, концертный зал «Москва».
«УДЖАЗ» дуэта Камиля Чалаева и Николая Голутвина 0+
Фото: mamm-mdf.ru.
В Мультимедиа Арт музее пройдет концерт дуэта Камиля Чалаева и Николая Голутвина. Для поклонников прозвучит новая оригинальная программа для рояля, компьютеров, электропианино, смычковых и духовых инструментов. Музыка на грани спектров классики, фри-джаза, минимализма и электроники. Утопическая сюита будет состоять из 11 частей, которые путем чередования превращаются в цикл из 22 произведений неравной длины. Это диалог, театральная игра между двумя музыкантами, где один бросает вызов, а другой ему отвечает.
25 ноября, 19:00, МАММ.
«Золотые хиты рока» 6+
Фото: предоставлено организаторами.
Поклонники рока услышат мировые хиты групп Deep Purple, Queen, Scorpions, Metallica, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin. На сцену вместе с симфоническим оркестром «Русская Филармония» выйдут зарубежные солисты — Симоне Романато (Италия) и Доминик Уоррен (ЮАР). Дирижер — Роберто Молинелли (Италия). В концерте также примут участие популярные российские исполнители, финалисты топовых телевизионных шоу.
23 ноября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Маленький принц» 12+
Фото: предоставлено организаторами.
Оценить подлинную философскую глубину сказки «Маленький принц» слушателям поможет знаменитый Симфонический оркестр радио «Орфей» и народный артист России Андрей Ильин. В свою авторскую версию «Маленького принца» автор идеи — дирижер Симфонического оркестра радио «Орфей» Денис Кирпанев включил фрагменты произведений Игоря Стравинского, Александра Скрябина, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Ференца Листа. Музыкант считает, что разобраться в сложном, многослойном, пронизанном аллегориями тексте Сент-Экзюпери зрителям — и детям, и взрослым — поможет музыка.
25 ноября, 19:00, Московский Международный дом музыки.
Гала-концерт победителей III Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» 6+
Фото: mgaso.ru.
На гала-концерте будут объявлены победители конкурса в восьми номинациях: «Симфоническое произведение крупной формы», «Симфоническое произведение малой формы», «Балетная музыка», «Опера», «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром», «Эстрадно-симфоническое произведение, музыка оперетты и мюзикл», «Киномузыка» и «Хоровая музыка». Произведения победителей прозвучат в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра и Камерного хора Московской консерватории.
26 ноября, 19:00, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Большой зал.
Гала-концерт ведущих учебных и казачьих коллективов России 0+
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев.
В концерте примут участие студенческие коллективы Москвы, фольклорные ансамбли, представляющие локальные казачьи традиции, а также профессиональные коллективы, среди них: Народный хор кафедры хорового и сольного народного пения РАМ имени Гнесиных, ансамбли «Браты», «Крутояр», «Вольница», «Атаманцы», «УРА!», «Слобода», «Бермянчек», «Сакма», «Радуница», Folk music grup «Партизан FM».
24 ноября, 15:00, Концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных.
Театр.
«Старший сын» 16+
Фото: предоставлено пресс-службой Театра Олега Табакова.
Режиссер: Алена Лаптева. В ролях: Артур Касимов, Павел Шевандо, Виталий Егоров, Артем Малахов, Максим Сачков, Севастьян Смышников, Наталья Попова, Арина Автушенко, Нелли Хаперская, Диана Булавина, Алексей Усольцев.
Спектакль по пьесе Александра Вампилова возвращается на сцену Театра Олега Табакова. По сюжету два молодых человека, опоздавших на последнюю электричку, в поисках ночлега звонят в дверь первой попавшейся квартиры. Один из непрошенных гостей представляется внебрачным сыном главы семейства. Он настолько убедительно входит в роль, что хозяева верят ему. Так у кларнетиста Сарафанова появляется старший сын, а у его детей — брат. Однако новоиспеченный родственник даже не подозревает, сколько сюрпризов принесут ему и всем обитателям квартиры этот ночной визит и легкомысленный обман.
22 и 23 ноября, 19:00, «Современник», Другая сцена.
«Муха-цокотуха» 0+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Режиссер: Владимир Беркун. В ролях: Андрей Нечаев, Виктор Воеводин, Владимир Беркун, Константин Дубичев, Любовь Тепер, Татьяна Сергеева.
Премьера музыкального спектакля по мотивам сказки Корнея Чуковского. Мир букашек-таракашек вдруг осветят софиты, а их жужжание и стрекотание превратится в звуки джаза. Музыка легендарного Александра Цфасмана, оркестровка Петра Востокова и его Большого джазового оркестра. И вот лесная полянка превращается в концертный зал, на сцене которого блистает позолоченным брюшком Муха-Цокотуха под аккомпанемент тараканьего бэнда.
22 ноября, 11:00, 14:00. 27 ноября, 12:00, Театр кукол Образцова.
«Видный миру смех и неведомые ему слезы» 12+
Фото: пресс-служба Московской филармонии.
Режиссер: Марина Брусникина. В ролях: Евгений Миронов, Мария Смольникова.
24 ноября исполняется 90 лет со дня рождения Альфреда Шнитке — крупнейшего отечественного композитора второй половины ХХ века. В постановке Марины Брусникиной, названной цитатой из «Мертвых душ» Гоголя, оркестр «Новая Россия» исполняет музыку к спектаклю Театра на Таганке «Ревизская сказка». Избранные фрагменты поэмы «Мертвые души» поражают своей вневременностью и актуальностью, а музыка Шнитке — точностью попадания в образ. За дирижерский пульт оркестра встанет Юрий Башмет — музыкант, которого связывали с Альфредом Шнитке годы дружбы и тесного сотрудничества.
24 ноября, 19:00, Концертный зал им. П. И. Чайковского.
«Ионыч» 16+
Фото: пресс-служба Театра Вахтангова.
Режиссер: Олег Долин. В ролях: Ася Домская, Юрий Поляк, Мария Шастина, Ирина Смирнова, Павел Юдин, Александр Колясников, Егор Разливанов.
Премьера спектакля по рассказу Антона Чехова «Ионыч». Как говорит режиссер, это необходимая сегодня история о том, как человек разрушается, как всё хорошее, святое, красивое в нем исчезает.
26, 27 ноября, 19:30, Театр Вахтангова, Новая сцена.
«Вероника решает» 16+
Фото: пресс-служба театра Модерн.
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Анастасия Сычева, Дмитрий Бозин, Надежда Меньшова, Александр Борисов, Жанна Чирва, Роман Зубрилин, Леонид Трегуб, Любовь Новак, Мария Орлова, Лев Смирнов, Марианна Канивец, Александр Жуков.
В основе спектакля мировой бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо «Вероника решает умереть». Попытка самоубийства, сумасшедший дом, любовь, которая возвращает вкус к жизни — сюжет книги известен, но как будет у Грымова? Режиссер продолжает исследовать природу человека. Как посмотреть в лицо собственным страхам и отчаянию? На что способна настоящая любовь и надежда? Возможно ли вновь поверить в свои силы и научиться доверять жизни?
22 ноября, 19:00, театр «Модерн».
«Остужев. Письма зрителей» 6+
Фото: пресс-служба Малого театра.
Режиссер: Надежда Телегина. В ролях: Александр Белый, Любовь Ещенко, Максим Путинцев.
Вечер посвящен 150-летию со дня рождения великого актера Малого театра Александра Алексеевича Остужева (1874−1953 годы). Исследователь его жизни и творчества профессор Владимир Филиппов еще в 1945 году написал, что целый архив можно было бы составить из писем зрителей, которые отправляли их в театр. Артист сохранил эти письма. И теперь их прочитывают актеры Малого театра.
23 ноября, 16:00, Мемориальная квартира А. И. Сумбатова-Южина.
«Дни Турбиных» 16+
Фото: PR-cлужба театра «МОСТ».
Режиссер: Георгий Долмазян. В ролях: Александр Хошабаев, Вера Семенова, Юлия Вергун, Евгений Панферов, Анатолий Сафронихин, Леонид Семенов, Роман Зуев.
В спектакле по пьесе Михаила Булгакова на первый план выходит тема семьи, попавшей в круговорот исторических сдвигов. Дом Турбиных становится местом, где стук в дверь может убыстрить или замедлить стук сердца. Как сохранить себя и помочь семье, когда Родина — превыше всего?
27 ноября, 19:00, Театр «МОСТ».
«Меня нет дома» 18+
Фото: пресс-служба театра «Эрмитаж».
Режиссер: Михаил Левитин. В ролях: Станислав Сухарев, Борис Романов, Петр Кудряшов, Ольга Левитина, Анна Богдан, Екатерина Тенета, Мария Глянец, Екатерина Виноградова.
Театр «Эрмитаж» — первооткрыватель творчества Даниила Хармса на российской сцене. «Меня нет дома» завершает трилогию, начатую в 1982 году легендарным спектаклем Михаила Левитина «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов».
Постановка-зеркало, в котором отражается влияние великого обэриута на людей, соприкасающихся с ним. В спектакле звучат не только стихи и рассказы самого писателя, но и воспоминания его жены Марины Владимировны Малич.
22 ноября, 19:00, Московский театр «Эрмитаж».
«Похищение эС» 16+
Фото: пресс-служба Государственного академического театра им. Моссовета.
Режиссер: Татьяна Архипцова. В ролях: Алексей Трофимов, Анна Гарнова, Вера Каншина, Дмитрий Журавлев, Александр Попело, Екатерина Девкина, Глафира Лебедева, Ксения Комарова, Евдокия Карева.
Жанр пьесы «Похищение Сабянинова» драматург Петр Гладилин обозначил как «комедия с балетом и синхронным плаванием». Работу над пьесой, посвященной своему отцу, автор закончил в 2007 году, тогда же по ней был поставлен спектакль, в котором одну из последних своих ролей сыграла народная артистка СССР Людмила Гурченко.
23 ноября, 19:00, Театр Моссовета, сцена «Под крышей».
Музеи.
«Лед. Жизнь» 6+
Фото: предоставлено пресс-службой Яндекс Афиши.
Выставка в жанре эдьютейнмент от бюро Planet9 и «Плюс Студии» расскажет о разных аспектах существования льда: от его физических и химических свойств до использования в атомной энергетике, быту, спорте, искусстве. Рассказ разворачивается в декорациях космического корабля, который отправился в экспедицию на Ледяную планету. Проводником посетителей выставки станет аудиорассказ. В разработке его концепции приняли участие научные консультанты — гляциологи и полярники, а кураторы, искусствоведы Анна Буали и Лия Чечик, отобрали арт-объекты, связанные с темой льда.
До 20 декабря, Севкабель Порт (Санкт-Петербург).
«Царь сказки. К 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова» 0+
Фото: пресс-служба Российского национального музея музыки.
Римского-Корсакова не случайно называли Царем сказки. Он переводил на язык музыки русские былины, древние сказания, реальные и фантастические истории. Каждый раздел выставки посвящен одной из пяти опер композитора, написанных на сказочные сюжеты — «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный» и «Золотой петушок». В экспозиции — работы знаменитых театральных художников конца XIX — начала XX века: Михаила Врубеля, Константина Коровина, Ивана Билибина, Александра Бенуа, Федора Федоровского.
С 26 ноября по 23 марта, Музей музыки.
«Сокровища Бахрейна: Искусство золотого дела сквозь века» 0+
Фото: предоставлено пресс-службой ГИМ.
Вдохновляясь богатой культурой региона Персидского залива, мастера ювелирного дела в Королевстве Бахрейн создают настоящие произведения искусства, которые и будут представлены в рамках проекта на протяжении трех месяцев. Гости выставки смогут познакомиться с историей бахрейнского золота, увидеть необычные украшения, коллекцию уникальных ювелирных изделий и различные инструменты для работы с драгоценностями.
До 20 февраля, Государственный исторический музей.
Фестивали.
9-й Московский еврейский кинофестиваль 16+
Фото: mjff.ru.
На смотре представят 50 картин из 11 стран. Художественные, документальные и экспериментальные проекты. Гостей также ждут образовательные мероприятия, ретроспектива и VR-программа. В основной конкурс вошли: драма Майи Кениг «Млечный путь» (Израиль), трагикомедия Адама Брайера «Всё о Левковичах» (Венгрия), биографическая драма Финна Тейлора «Проспект гигантов» (США), пронзительный фильм Марко Кармела «Аругам Бей» (Шри-Ланка), музыкальная комедия Дэниела АМ Розенберга «Не кошер» (Канада) и историческая драма Марко Беллоккьо «Похищенный» (Италия). Откроется фестиваль оскароносным фильмом Джонатана Глейзера «Зона интересов».
С 24 ноября по 1 декабря, киноцентр «Октябрь», «ГУМ Кинозал», Центр «Зотов» и Еврейский музей и центр толерантности.
Путешествие по Северному полюсу в «Москвариуме» 5+
Фото: пресс-служба Центра океанографии и морской биологии «Москвариум».
«Москвариум» подготовил для посетителей презентацию книги «Каникулы на ледоколе» и встречу с ее автором Евгением Тихоновичем, совершившим переход к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Он расскажет о легендарном путешественнике Федоре Конюхове, а также о встрече с самым крупным хищником — белым медведем, представит фото с Северного полюса. Гостям покажут фильм о путешествии на атомном ледоколе. А для самых маленьких запланированы мастер-классы и интерактив.
23 ноября в 15:00, ВДНХ, экспозиция «Москвариума».
«Viju ночь эмоций: все оттенки страха» 18+
Фото: предоставлено организаторами.
Одно из самых захватывающих событий года возвращается в Москву — 27 ноября состоится вторая «viju ночь эмоций», которая будет посвящена всем оттенкам страха. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
На этот раз организаторы приготовили новые «эмоциональные сеты». Зрителей ждут кинофрагменты, заставляющие сердце биться чаще. Это будут эпизоды из фильмов разных жанров, которые охватят все грани страха — от легкого волнения до ужасающих фобий. Каждый сет будет сопровождаться обсуждением и разбором, позволяя зрителям взглянуть на фильмы под другим углом. Кроме того, все желающие смогут задать вопросы приглашенным кинокритикам (Егор Москвитин, Жан Просянов) и психологу (Максим Коваленко).
27 ноября, 20:00, кинотеатр «Иллюзион» (Большой зал).
Каток.
Каток на ВДНХ 0+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
На главной выставке страны пройдет торжественное открытие самого большого катка Москвы и старт нового зимнего сезона — 2024/25 «Вдохновляя поколения», приуроченного к 85-летию ВДНХ. В программе красочные театральные шествия, цирковые представления и иммерсивные спектакли.