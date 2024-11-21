Культурная неделя: выбор «Известий»

Балет Сергея Ахунова «Литургия» в «Зарядье» представят Театр современного танца «Каннон Данс», вокальный ансамбль Intrada и OpensoundOrchestra (дирижер — Станислав Малышев). Задумка этой постановки появилась в начале XX века. Сергей Дягилев, Леонид Мясин и Наталья Гончарова планировали показать балет без музыки — единственным звуком был бы ритм шагов. К работе хотели привлечь даже Игоря Стравинского, который, однако, отказался. Постановка так и не состоялась. Пять лет назад композитор Сергей Ахунов вернулся к авангардному замыслу. В его музыке к балету, как и было изначально задумано, есть аллюзии к Стравинскому, поет хор, в звучание которого вплетены элементы древнерусского строчного пения.