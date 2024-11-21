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В Одесской области демонтировали памятник Зое Космодемьянской

Монумент находился на территории школы в городе Белгород-Днестровский.

Источник: Аргументы и факты

Монумент в честь убитой нацистами партизанки Зои Космодемьянской демонтирован в Одесской области Украины, соответствующие кадры появились в соцсетях.

Памятник находился на территории школы в городе Белгород-Днестровский.

В работах была задействована техника, в том числе кран. Памятник был разобран по частям.

Напомним, демонтаж памятников, а также переименование улиц, связанных с историей России и СССР, начались на Украине после госпереворота в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в городе Полтава на месте демонтированного памятника Александру Пушкину украинские власти установили инсталляцию в виде ракеты.

В августе текущего года во Львовской области заявили о демонтаже всех советских памятников.