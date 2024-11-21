В Одесской области демонтировали памятник Зое Космодемьянской

Монумент в честь убитой нацистами партизанки Зои Космодемьянской демонтирован в Одесской области Украины, соответствующие кадры появились в соцсетях.
Памятник находился на территории школы в городе Белгород-Днестровский.
В работах была задействована техника, в том числе кран. Памятник был разобран по частям.
Напомним, демонтаж памятников, а также переименование улиц, связанных с историей России и СССР, начались на Украине после госпереворота в 2014 году.
Ранее сообщалось, что в городе Полтава на месте демонтированного памятника Александру Пушкину украинские власти установили инсталляцию в виде ракеты.
В августе текущего года во Львовской области заявили о демонтаже всех советских памятников.