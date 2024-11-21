На Украине заочно осудили на 10 лет народного артиста России Владимира Машкова

Российского актера Владимира Машкова заочно осудили на Украине по статьям о «посягательстве на территориальную целостность Украины» и о «пропаганде войны». Он приговорен к 10 годам тюрьмы. В СБУ подчеркнули, что Машков якобы «восхвалял войну» и «пропагандировал рашизм». Одной из самых ярких ролей актера стал начальник отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска Давид Маркович Гоцман в сериале Сергея Урсуляка «Ликвидация», который снимался в Одессе. Эту картину на Украине запретили к показу еще в 2014 году, а квартиру Машкова в Одессе конфисковали только сегодня.