Горелкин: в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нашли много ботов

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в недавно вышедшей игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на данный момент не выявлено русофобского содержания, однако пользователи столкнулись с многочисленными техническими проблемами.
По его словам, некоторые игроки называют игру практически неиграбельной, сравнивая её с неудачным стартом польского проекта Cyberpunk 2077.
Горелкин также отметил, что его подписчики предлагали различные идеи, как поступить с игрой. Одним из вариантов было удаление возможного экстремистского контента, создание русской озвучки и продажа игры через платформу VK Play, с направлением прибыли на поддержку СВО. Однако депутат считает, что с подобными решениями стоит подождать хотя бы до выхода первого исправляющего патча.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что ограничит в России доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World только на основании решения суда о признании запрещенной информации.