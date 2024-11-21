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Горелкин: в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нашли много ботов

На данный момент в игре не выявлено русофобского содержания.

Источник: Freepik

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в недавно вышедшей игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на данный момент не выявлено русофобского содержания, однако пользователи столкнулись с многочисленными техническими проблемами.

По его словам, некоторые игроки называют игру практически неиграбельной, сравнивая её с неудачным стартом польского проекта Cyberpunk 2077.

Горелкин также отметил, что его подписчики предлагали различные идеи, как поступить с игрой. Одним из вариантов было удаление возможного экстремистского контента, создание русской озвучки и продажа игры через платформу VK Play, с направлением прибыли на поддержку СВО. Однако депутат считает, что с подобными решениями стоит подождать хотя бы до выхода первого исправляющего патча.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что ограничит в России доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World только на основании решения суда о признании запрещенной информации.

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