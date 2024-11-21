Горелкин: в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нашли много ботов

Горелкин также отметил, что его подписчики предлагали различные идеи, как поступить с игрой. Одним из вариантов было удаление возможного экстремистского контента, создание русской озвучки и продажа игры через платформу VK Play, с направлением прибыли на поддержку СВО. Однако депутат считает, что с подобными решениями стоит подождать хотя бы до выхода первого исправляющего патча.