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Национальный проект «Цифровая экономика» в России в 2024 году

Национальный проект «Цифровая экономика» в России в 2024 году — какие цели преследует, какие задачи перед собой ставит и по какой системе функционирует.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail

Намерения создателей, центровые миссии, жизненный цикл, затраты на осуществление планов и медианные итоги — в материале проливаем ясность на ключевые составляющие национального проекта «Цифровая экономика» в России в 2024 году.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей

Суть нацпроекта «Цифровая экономика»

В национальном проекте «Цифровая экономика» можно выделить четыре ярких акцента.

  • Рост государственных затрат на достижение прогресса в цифровой экономике.
  • Разработка и внедрение по всей стране защищенной и бесперебойной системы с высокой скоростью для получения, хранения и предоставления информации больших объемов в интернете и телекоммуникационной среде.
  • Упор на задействование российского программного обеспечения в работе органов власти разных уровней и отечественных компаний.

За реализацией проекта строго наблюдает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков. Курирует работу над программой зампред правительства страны Максим Акимов. Администрирует новшества в сфере замглавы Минцифры Евгений Кисляков.

Указ президента РФ

Над созданием паспорта национальной программы «Цифровая экономика» трудилось российское Минцифры. Пусковым механизмом для начала работы послужил указ президента страны от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Цели и основные задачи проекта «Цифровая экономика»

Наличествует десять первостепенных ориентиров.

  • Рост государственных затрат на достижение прогресса в цифровой экономике не меньше чем в три раза.
  • Всплеск числа домохозяйств с широкополосным доступом к Сети.
  • Увеличение числа важных инфраструктурных элементов с широкополосным доступом к Сети.
  • Создание опорных центров преобразования больших объемов информации в федеральных округах.
  • Рост российской доли в мировой сфере хранения и преобразования информации.
  • Уменьшение медианного времени бездействия государственной инфраструктуры по причине хакерских атак.
  • Всплеск денежной части приобретаемого или взятого во временное пользование отечественного программного обеспечения для работы органов власти всех уровней.
  • Увеличение упора на задействование российского программного обеспечения в деятельности отечественных компаний.
  • Формирование адаптивного механизма правового мониторинга цифровой экономики.
  • Обучение сотрудников с высокой квалификацией для цифровой экономики.

Сроки реализации проекта «Цифровая экономика»

Стартовал 1 октября 2018 года. Резюмировать качество исхода планируется 31 декабря 2024 года.

Ключевые цели нацпроекта «Цифровая экономика» — увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов
Ключевые цели нацпроекта «Цифровая экономика» — увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных

Федеральные проекты нацпроекта «Цифровая экономика»

Сегодня в работе шесть федеральных программ.

  • «Нормативное регулирование цифровой среды».
  • «Информационная инфраструктура».
  • «Кадры для цифровой экономики».
  • «Информационная безопасность».
  • «Цифровые технологии».
  • «Цифровое государственное управление».

1. Нормативное регулирование цифровой среды

Основные задачи — формирование адаптивного механизма правового мониторинга цифровой экономики и интеграция гражданского оборота на основе цифровых технологий. Курирует программу зампред правительства страны Максим Акимов.

2. Информационная инфраструктура

Основная задача — разработка глобального, способного без труда конкурировать комплекса для преобразования, хранения и предоставления информации желательно на базе отечественных технологий. Курирует программу зампред правительства страны Максим Акимов.

3. Кадры для цифровой экономики

Основная задача — обучить сотрудников с высокой квалификацией для цифровой экономики. Курирует программу зампред правительства страны Максим Акимов.

4. Информационная безопасность

Основная задача — добиться гарантии защищенности обычных граждан, властей и предпринимателей в цифровой среде при использовании отечественных разработок. Курирует программу зампред правительства страны Максим Акимов.

5. Цифровые технологии

Основные задачи — разработка сквозных цифровых технологий по большей части на базе отечественных проектов и формирование всестороннего механизма субсидирования для улучшения сферы. Курирует программу зампред правительства страны Максим Акимов.

6. Цифровое государственное управление

Основная задача — интеграция цифровых новшеств в государственное управление и область оказания услуг населению, создание отечественной системы для претворения в жизнь проектов из сферы цифровой экономики внутри Евразийского экономического союза. Курирует программу зампред правительства страны Максим Акимов.

Источники бюджета нацпроекта «Цифровая экономика»: меры поддержки

На исполнение планов предусмотрено вложение 1837,7 миллиарда рублей. Из них из государственной казны — 1099,6 миллиарда рублей, а из внебюджетных источников — 535,3 миллиарда рублей.

А как делятся средства по федеральным проектам?

  • «Нормативное регулирование цифровой среды» — 1,7 миллиарда рублей.
  • «Информационная инфраструктура» — 772,4 миллиарда рублей.
  • «Кадры для цифровой экономики» — 143 миллиарда рублей.
  • «Информационная безопасность» — 30,2 миллиарда рублей.
  • «Цифровые технологии» — 451,8 миллиарда рублей
  • «Цифровое государственное управление» — 235,7 миллиарда рублей.

Нацпрограмма включает в себя семь федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление

Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Цифровая экономика»

Наименование ориентира
Базовое значение
2019 год
2021 год
2024 год
Рост государственных затрат на достижение прогресса в цифровой экономике не меньше чем в три раза
1,7 процента
2,2 процента
Три процента
5,1 процента
Всплеск числа домохозяйств с широкополосным доступом к Сети
72,6 процента
79 процентов
89 процентов
97 процентов
Увеличение числа важных инфраструктурных элементов с широкополосным доступом к Сети
30,3 процента
45,2 процента
67,5 процента
100 процентов
Создание опорных центров преобразования больших объемов информации в федеральных округах

Три штуки
Пять штук
Восемь штук
Рост российской доли в мировой сфере хранения и преобразования информации
0,9 процента
0,9 процента
Два процента
Пять процентов
Уменьшение медианного времени бездействия государственной инфоструктуры по причине хакерских атак

48 часов
18 часов
Один час
Всплеск денежной части приобретаемого или взятого во временное пользование отечественного программного обеспечения для работы органов власти всех уровней
— 
Больше 60 процентов
Больше 75 процентов
Больше 90 процентов
Увеличение упора на задействование российского программного обеспечения в деятельности отечественных компаний
— 
Больше 45 процентов
Больше 55 процентов
Больше 70 процентов
нацпроекты
экономика
технологии