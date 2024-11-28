Национальный проект «Цифровая экономика» в России в 2024 году

Намерения создателей, центровые миссии, жизненный цикл, затраты на осуществление планов и медианные итоги — в материале проливаем ясность на ключевые составляющие национального проекта «Цифровая экономика» в России в 2024 году.
Суть нацпроекта «Цифровая экономика»
В национальном проекте «Цифровая экономика» можно выделить четыре ярких акцента.
- Рост государственных затрат на достижение прогресса в цифровой экономике.
- Разработка и внедрение по всей стране защищенной и бесперебойной системы с высокой скоростью для получения, хранения и предоставления информации больших объемов в интернете и телекоммуникационной среде.
- Упор на задействование российского программного обеспечения в работе органов власти разных уровней и отечественных компаний.
За реализацией проекта строго наблюдает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков. Курирует работу над программой зампред правительства страны Максим Акимов. Администрирует новшества в сфере замглавы Минцифры Евгений Кисляков.
Указ президента РФ
Над созданием паспорта национальной программы «Цифровая экономика» трудилось российское Минцифры. Пусковым механизмом для начала работы послужил указ президента страны от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Цели и основные задачи проекта «Цифровая экономика»
Наличествует десять первостепенных ориентиров.
- Рост государственных затрат на достижение прогресса в цифровой экономике не меньше чем в три раза.
- Всплеск числа домохозяйств с широкополосным доступом к Сети.
- Увеличение числа важных инфраструктурных элементов с широкополосным доступом к Сети.
- Создание опорных центров преобразования больших объемов информации в федеральных округах.
- Рост российской доли в мировой сфере хранения и преобразования информации.
- Уменьшение медианного времени бездействия государственной инфраструктуры по причине хакерских атак.
- Всплеск денежной части приобретаемого или взятого во временное пользование отечественного программного обеспечения для работы органов власти всех уровней.
- Увеличение упора на задействование российского программного обеспечения в деятельности отечественных компаний.
- Формирование адаптивного механизма правового мониторинга цифровой экономики.
- Обучение сотрудников с высокой квалификацией для цифровой экономики.
Сроки реализации проекта «Цифровая экономика»
Стартовал 1 октября 2018 года. Резюмировать качество исхода планируется 31 декабря 2024 года.
Федеральные проекты нацпроекта «Цифровая экономика»
Сегодня в работе шесть федеральных программ.
- «Нормативное регулирование цифровой среды».
- «Информационная инфраструктура».
- «Кадры для цифровой экономики».
- «Информационная безопасность».
- «Цифровые технологии».
- «Цифровое государственное управление».
1. Нормативное регулирование цифровой среды
Основные задачи — формирование адаптивного механизма правового мониторинга цифровой экономики и интеграция гражданского оборота на основе цифровых технологий. Курирует программу зампред правительства страны Максим Акимов.
2. Информационная инфраструктура
Основная задача — разработка глобального, способного без труда конкурировать комплекса для преобразования, хранения и предоставления информации желательно на базе отечественных технологий. Курирует программу зампред правительства страны Максим Акимов.
3. Кадры для цифровой экономики
Основная задача — обучить сотрудников с высокой квалификацией для цифровой экономики. Курирует программу зампред правительства страны Максим Акимов.
4. Информационная безопасность
Основная задача — добиться гарантии защищенности обычных граждан, властей и предпринимателей в цифровой среде при использовании отечественных разработок. Курирует программу зампред правительства страны Максим Акимов.
5. Цифровые технологии
Основные задачи — разработка сквозных цифровых технологий по большей части на базе отечественных проектов и формирование всестороннего механизма субсидирования для улучшения сферы. Курирует программу зампред правительства страны Максим Акимов.
6. Цифровое государственное управление
Основная задача — интеграция цифровых новшеств в государственное управление и область оказания услуг населению, создание отечественной системы для претворения в жизнь проектов из сферы цифровой экономики внутри Евразийского экономического союза. Курирует программу зампред правительства страны Максим Акимов.
Источники бюджета нацпроекта «Цифровая экономика»: меры поддержки
На исполнение планов предусмотрено вложение 1837,7 миллиарда рублей. Из них из государственной казны — 1099,6 миллиарда рублей, а из внебюджетных источников — 535,3 миллиарда рублей.
А как делятся средства по федеральным проектам?
- «Нормативное регулирование цифровой среды» — 1,7 миллиарда рублей.
- «Информационная инфраструктура» — 772,4 миллиарда рублей.
- «Кадры для цифровой экономики» — 143 миллиарда рублей.
- «Информационная безопасность» — 30,2 миллиарда рублей.
- «Цифровые технологии» — 451,8 миллиарда рублей
- «Цифровое государственное управление» — 235,7 миллиарда рублей.
Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Цифровая экономика»
|Наименование ориентира
|Базовое значение
|2019 год
|2021 год
|2024 год
|Рост государственных затрат на достижение прогресса в цифровой экономике не меньше чем в три раза
|1,7 процента
|2,2 процента
|Три процента
|5,1 процента
|Всплеск числа домохозяйств с широкополосным доступом к Сети
|72,6 процента
|79 процентов
|89 процентов
|97 процентов
|Увеличение числа важных инфраструктурных элементов с широкополосным доступом к Сети
|30,3 процента
|45,2 процента
|67,5 процента
|100 процентов
|Создание опорных центров преобразования больших объемов информации в федеральных округах
|—
|Три штуки
|Пять штук
|Восемь штук
|Рост российской доли в мировой сфере хранения и преобразования информации
|0,9 процента
|0,9 процента
|Два процента
|Пять процентов
|Уменьшение медианного времени бездействия государственной инфоструктуры по причине хакерских атак
|—
|48 часов
|18 часов
|Один час
|Всплеск денежной части приобретаемого или взятого во временное пользование отечественного программного обеспечения для работы органов власти всех уровней
|—
|Больше 60 процентов
|Больше 75 процентов
|Больше 90 процентов
|Увеличение упора на задействование российского программного обеспечения в деятельности отечественных компаний
|—
|Больше 45 процентов
|Больше 55 процентов
|Больше 70 процентов