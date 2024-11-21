Что произошло в Иркутске в ночь на 21 ноября 2024: последние новости

Женщине, которую нашли в тайге Иркутской области спустя 11 дней, ампутировали ноги.
Сибирячка ушла по ягоды, но заблудилась. С собой у нее не были ни еды, ни воды, ни теплой одежды. На 11 день спасатели услышали лай собаки, по которому и нашли обессиленную женщину.
Охотник застрелил женщину на трассе в Иркутской области.
Он принял ее за дикое животное, после чего выстрелил дважды. Женщина мгновенно погибла, а мужчины скрылись с места происшествия, однако позже их задержала полиция.
Дикие животные стали чаще выходить к людям в Иркутской области.
Так на Ольхоне заметили рысь. Жителей просят не подкармливать зверей, не оставлять питомцев и скот без присмотра.