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Что произошло в Иркутске в ночь на 21 ноября 2024: последние новости

Женщине, которую 11 дней искали в тайге Иркутской области, ампутировали ноги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Женщине, которую нашли в тайге Иркутской области спустя 11 дней, ампутировали ноги.

Сибирячка ушла по ягоды, но заблудилась. С собой у нее не были ни еды, ни воды, ни теплой одежды. На 11 день спасатели услышали лай собаки, по которому и нашли обессиленную женщину.

Охотник застрелил женщину на трассе в Иркутской области.

Он принял ее за дикое животное, после чего выстрелил дважды. Женщина мгновенно погибла, а мужчины скрылись с места происшествия, однако позже их задержала полиция.

Дикие животные стали чаще выходить к людям в Иркутской области.

Так на Ольхоне заметили рысь. Жителей просят не подкармливать зверей, не оставлять питомцев и скот без присмотра.