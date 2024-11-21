Остин подтвердил, что США начали предоставлять Киеву противопехотные мины

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил, что американская сторона начала предоставлять Украине противопехотные мины.
Шеф Пентагона отметил, что этот шаг связан с изменившейся тактикой ВС РФ, которые «всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений». Он уточнил, что поставка мин является «ответной мерой».
«Мы видим, что российские войска изменили тактику. Они больше не начинают атаки с механизированных сил, а сначала используют пешие подразделения, которые выполняют задачи по расчистке путей для техники», — сказал Остин.
Заявление прозвучало в ходе выступления главы Пентагона на пресс-конференции в Лаосе.
Он добавил, что в настоящее время Киев якобы пытается изготовить собственных противопехотные мины.
Американские мины, по словам Остина, имеют «контролируемую функцию самоликвидации», что делает их значительно «безопаснее».
Ранее сообщалось, что действующий американский лидер Джо Байден разрешил отправлять на Украину противопехотные мины.
В Госдепе заявили, что администрация Байдена передала Вооружённым силам Украины противопехотные мины, чтобы помешать наступлению ВС РФ в зоне специальной военной операции.