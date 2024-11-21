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Гимнастка Крамаренко и легкоатлет Пронкин стали спортсменами года в России

Крамаренко является членом сборной команды России.

Источник: Аргументы и факты

В России объявлены лучшие спортсмены 2024 года, информирует «Матч ТВ».

Национальную спортивную премию получили гимнастка Лала Крамаренко и легкоатлет, метатель молота Валерий Пронкин. Торжественная церемония награждения состоялась в здании Министерства спорта в Москве.

Крамаренко, представляющая сборную России, имеет титулы трехкратной чемпионки мира среди юниоров и чемпионки Европы в командном зачете 2021 года. Пронкин является призером мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) смягчила критерии допуска для российских спортсменов.