Во Франции запросили пять лет тюрьмы для актёра из «Астерикса» после ДТП

«В отношении Пьера Пальмада обвинение потребовало пять лет тюремного заключения с испытательным сроком в три года за серьёзное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в департаменте Сена и Марна в феврале 2023 года, в результате которого три человека получили ранения», — говорится в публикации.