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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 ноября 2024

До +5 потеплеет в Иркутске 21 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 21 ноября 2024 обещает переменную облачность, без осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +3…+5 градусов, будет дуть небольшой ветер, 2−7 м/с. Ночью шкала термометра опустится до −4…-6.

Погода в Иркутске 21 ноября 2024.

— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.

Так в регионе потеплеет до 0…+5, однако местами ожидается лишь −4…-9. Температура ночью −3…8 градуса, при прояснении −13…-18. Вот что обещает погода в Иркутске 21 ноября 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске после вмешательства правоохранителей бывшим работникам одной из организаций выплатили зарплату на сумму более 3,6 миллиона рублей.