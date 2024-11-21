Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 ноября 2024

Погода в Иркутске 21 ноября 2024 обещает переменную облачность, без осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +3…+5 градусов, будет дуть небольшой ветер, 2−7 м/с. Ночью шкала термометра опустится до −4…-6.
Погода в Иркутске 21 ноября 2024.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.
Так в регионе потеплеет до 0…+5, однако местами ожидается лишь −4…-9. Температура ночью −3…8 градуса, при прояснении −13…-18. Вот что обещает погода в Иркутске 21 ноября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске после вмешательства правоохранителей бывшим работникам одной из организаций выплатили зарплату на сумму более 3,6 миллиона рублей.