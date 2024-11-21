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Захарова: журналистка Sky News попала на брифинг Лаврова после голосования

Дипломат подтвердила, что лично предложила аккредитованным журналистам проголосовать.
Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-служба российского внешнеполитического ведомства пошла на встречу журналистке из Британии, пытавшейся прорваться на брифинг Сергея Лаврова в рамках саммита G20 в Бразилии.

«Было и такое», — написала Захарова в Telegram.

Дипломат подтвердила, что лично предложила аккредитованным журналистам проголосовать за участие сотрудницы Sky News в пресс-конференции.

По словам Захаровой, журналистка подготовила вопрос об украинском ударе ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Официальный представитель МИД РФ отметила, что после голосования об её участии в брифинге британка «заметно покраснела».

Ранее сообщалось, что журналистка британского телеканала Sky News во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро пыталась прорваться без приглашения к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Пресс-служба российского внешнеполитического ведомства пошла ей на встречу и организовала голосование о ееёдопуске на мероприятие.