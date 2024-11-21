Захарова: журналистка Sky News попала на брифинг Лаврова после голосования

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-служба российского внешнеполитического ведомства пошла на встречу журналистке из Британии, пытавшейся прорваться на брифинг Сергея Лаврова в рамках саммита G20 в Бразилии.
«Было и такое», — написала Захарова в Telegram.
Дипломат подтвердила, что лично предложила аккредитованным журналистам проголосовать за участие сотрудницы Sky News в пресс-конференции.
По словам Захаровой, журналистка подготовила вопрос об украинском ударе ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Официальный представитель МИД РФ отметила, что после голосования об её участии в брифинге британка «заметно покраснела».
Ранее сообщалось, что журналистка британского телеканала Sky News во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро пыталась прорваться без приглашения к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Пресс-служба российского внешнеполитического ведомства пошла ей на встречу и организовала голосование о ееёдопуске на мероприятие.