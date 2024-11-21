Нейрохирурги из Иркутска проводят операции по профилактике и лечению инсульта

Нейрохирурги Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы внедрили в работу операции, направленные на профилактику и лечение инсульта. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, врачи обеспечивают кровоснабжением головной мозг, ткани головы и верхних конечностей. Часть оборудования закупили по нацпроекту «Здравоохранение».
Потребность в подобных операциях достаточно высокая, понадобится как минимум тысячи пациентов. Ранее патологию лечили лишь ангиохирурги, однако этого было недостаточно. С помощью нового оборудования спасли 70-летнего пенсионера. Он перенес инсульт, была обездвижена левая часть тела. Специалисты выявили сильное сужение устья внутренне сонной артерии, что могло привести к повторному приступу.
Врачи рассекли внутреннюю сонную артерию, извлекли бляшку из сосуда и удалили ее остатки. После восстановили сосуд, наложив шов. Все проводилось под микроскопом с большим оптическим увеличением.
-Прооперировать этого пациента удалось до момента катастрофы. Удаление бляшек из этих сосудов − надежная профилактика повторного инсульта. В медучреждении планируется наращивание темпов выполнения подобных операций, — рассказал главный внештатный нейрохирург Иркутской области Эдуард Середа.
Пациента в этот же день перевели в общую палату. Проходимость внутренней артерии восстановили полностью.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отличившиеся участники СВО получат выплаты взамен участков в Иркутской области.