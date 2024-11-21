Нейрохирурги из Иркутска проводят операции по профилактике и лечению инсульта

Потребность в подобных операциях достаточно высокая, понадобится как минимум тысячи пациентов. Ранее патологию лечили лишь ангиохирурги, однако этого было недостаточно. С помощью нового оборудования спасли 70-летнего пенсионера. Он перенес инсульт, была обездвижена левая часть тела. Специалисты выявили сильное сужение устья внутренне сонной артерии, что могло привести к повторному приступу.