Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2024 коснется Октябрьского, Правобережного, Ленинского и Свердловского округов. Специалисты проведут ремонт, чтобы не допустить аварийных ситуаций во время морозов. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.
Отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2024.
— Отремонтируем тепловую сеть по улицам Лермонтова 341/5, Ледовского, 18, Первомайский, 28а, бульвар Постышева, 5 и замена приборов учета на котельной Напольная, 90, — уточнил оператор.
Работы начнутся утром. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Работы начнутся с девяти часов утра. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что нейрохирурги из Иркутска проводят операции по профилактике и лечению инсульта. На днях спасли 70-летнего пациента.