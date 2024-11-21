Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2024 коснется Октябрьского, Правобережного, Ленинского и Свердловского округов. Специалисты проведут ремонт, чтобы не допустить аварийных ситуаций во время морозов. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.