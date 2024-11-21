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Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2024

Отопление частично отключат в Иркутске 21 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2024 коснется Октябрьского, Правобережного, Ленинского и Свердловского округов. Специалисты проведут ремонт, чтобы не допустить аварийных ситуаций во время морозов. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.

Отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2024.

— Отремонтируем тепловую сеть по улицам Лермонтова 341/5, Ледовского, 18, Первомайский, 28а, бульвар Постышева, 5 и замена приборов учета на котельной Напольная, 90, — уточнил оператор.

Работы начнутся утром. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Работы начнутся с девяти часов утра. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 21 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что нейрохирурги из Иркутска проводят операции по профилактике и лечению инсульта. На днях спасли 70-летнего пациента.