ЕКА опубликовало новые снимки Солнца, сделанные зондом Solar Orbiter

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало самые детализированные и качественные снимки поверхности Солнца, сделанные с помощью аппарата Solar Orbiter, созданного в сотрудничестве с НАСА.
По данным агентства, снимки, представленные как мозаики, получены 22 марта 2023 года и состоят из 25 изображений, сделанных за более чем четыре часа наблюдений.
Диаметр солнечного диска на оригинальных снимках достигает почти 8 тысяч пикселей, что обеспечило их высокую детализацию. Аппарат вел наблюдения с расстояния менее 74 миллионов километров от Солнца, что примерно вдвое ближе, чем Земля. Это близкое расположение стало одной из причин использования большого количества изображений для создания каждой мозаики.
ЕКА отмечает, что благодаря современным технологиям обработки данных процесс подготовки подобных снимков в будущем станет быстрее, а зонд сможет передавать такие изображения дважды в год.
К публикации прилагаются снимки Солнца в видимом спектре, магнитограмма, карта движения солнечной материи (синее обозначает движение к спутнику, красное — от него), а также изображения, полученные в ультрафиолетовом диапазоне.
Ранее космический аппарат Juno сфотографировал планету Юпитер, данные снимки, переданные на Землю, отличаются своей чёткостью.