ЕКА опубликовало новые снимки Солнца, сделанные зондом Solar Orbiter

Диаметр солнечного диска на оригинальных снимках достигает почти 8 тысяч пикселей, что обеспечило их высокую детализацию. Аппарат вел наблюдения с расстояния менее 74 миллионов километров от Солнца, что примерно вдвое ближе, чем Земля. Это близкое расположение стало одной из причин использования большого количества изображений для создания каждой мозаики.