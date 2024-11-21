Потеря концентрации и недоработка моментов: Виктор Костюченок прокомментировал матч хабаровского «Амура» против «Спартака»

Такое ощущение, что хабаровская команда в этом сезоне поставила перед собой цель побить все антирекорды лиги и хотя бы за счет этого попасть в историю отечественного хоккея. Уже пал «сухой» антирекорд «Спартака» по количеству времени без забитых шайб, теперь, наверное, на очереди антирекорд «Сочи» по самой продолжительной серии поражений, у них она составила ни много ни мало 21 матч. У «Амура» перед игрой со «Спартаком», кстати, именно его антирекорд тогда побили южане, проигрышная серия составила 13 матчей кряду.
Надо заглянуть в статистику КХЛ, может там есть еще что-то, что может побить «Амур», проигрывая матч за матчем? Может быть, что-то, связанное с количеством пропущенных шайб или нереализованных моментов — погибать так с музыкой. Надо же находить какой-то позитив, смотря на то, как команда матч за матчем упускает очки, увязая в иле на дне таблицы. Впрочем, упрекнуть игроков в том, что они не хотят выиграть, не получится. Хотят. Вот только что-то не идет. Возможно, это как-то связано с сезонным циклом дальневосточных команд. «Адмирал» после яркого выступления в плей-офф ведь тоже не блистал? Но это так, предположение.
Как бы там ни было, хабаровская команда пытается исправить ситуацию не мытьем, так катаньем. С тренерским штабом покончили, теперь принялись за игроков. К матчу со «Спартаком» «Амур» подошел без Александра Хохлачева и Яна Дрозга. Если с первым персонажем, запомнившимся хабаровчанам в основном прыжками по машинам, болельщики перенесли расставание даже с некоторой радостью: мол, что ж ты, Саша, не забивал? То вот прощание с Яном вызвало настоящий стон в хабаровских околохоккейных пабликах. Дрозг полезный, Дрозга жалко, но ушел он не просто так. Его сменили на вратаря.
«Вместе с тренерским штабом мы сошлись во мнении, что одна из наших важнейший задач — это усиление вратарской линии. Был найден вариант с Мэттом Джурусиком, который очень неплохо проявил себя в прошлых сезонах в составе “Куньлуня”. Отмечу, что рынок вратарей сейчас не просто скудный, а практически пустой. Поэтому возможность получить такого игрока — это отличный шанс, который нельзя было упускать. К сожалению, в качестве компенсации за него пришлось отдать Яна Дрозга. Мы пытались найти другое решение, но китайская сторона дала понять, что это единственный вариант. Поэтому мы благодарим Яна за работу, но дальше идем разными путями. Что касается Джурусика, то мы пообщались с ним и очень впечатлены уровнем его мотивации. Прежде всего, его интересовал не размер контракта, а возможность играть в КХЛ. Из-за разногласий по новому контракту с “Куньлунем” Мэтт давно не имел игровой практики, но ему есть что доказывать. Нам такое отношение к делу импонирует. Ну, а в уровне его квалификации сомнений нет. Мы уже занимаемся оформлением необходимых документов и ожидаем, что в начале декабря он сможет дебютировать за нашу команду»? — поделился Вадим Покотило, генеральный менеджер хоккейного клуба «Амур», а по совместительству и тренер нападающих.
Пока утрясаются всякие формальности, в ворота на матч со «Спартаком» поставили Дмитрия Лозебникова. Про сам матч писать особо не хочется. Главное, что нужно знать, снова было множество нереализованных моментов, первую шайбу «Амур» забил только на 17-й минуте, уже имея в своих воротах три от «красно-белых». После пятого гола Дмитрия Лозебникова заменили на Виктора Кобозева, но это не помогло. На второй перерыв команды ушли, имея на табло 6:1 в пользу москвичей. Единственное, что в этом матче удалось хабаровчанам, — третий период и игра в большинстве. Итог матча — 7:3, и это 14-е подряд поражение «тигров». Помимо Виктора Балдаева, отличились Владислав Барулин (в большинстве) и Игнат Коротких.
«Тяжело держать концентрацию, когда крупный счет. В принципе, во втором периоде был отрезок, когда стали играть не по заданию — но потом ребята вернулись в игру, молодцы. Такие игры хороши тем, что в них у команды проявляется игровая дисциплина. Несмотря на счет, команда должна держать концентрацию на протяжении всей игры — и если мы готовы к решению больших задач, то должны играть при любом счете», — оценил матч Алексей Жамнов, главный тренер ХК «Спартак».
По мнению наставника «Амура», команду снова подвела слабая концентрация и низкая реализация моментов.
«Мы пропустили очень много легких голов, недоработали моменты до конца. Мы понимаем наши проблемы — разберемся и сделаем выводы. А команду соперника поздравляю с победой. Почему заменили вратаря? Шансы есть всегда. Мы играли до конца, и вы сами все это видели. Дмитрий Лозебников пропустил пять голов — нужно было его поменять, чтобы он совсем не потух. Позитивные моменты? Мы забили хорошие голы, было много моментов. К сожалению, не сыграли все 60 минут — была потеря концентрации и недоработка моментов, это больше всего настораживает. Каково мне работать в ситуации, когда не до конца понятно — останусь ли с командой? Во-первых, нужны победы — тогда и будем разговаривать. Да, пока есть неопределенность. Все решать руководству. Но сейчас команда потихоньку выходит из ямы, нужно психологически ее переломить и преодолеть все трудности», — прокомментировал игру Виктор Костюченок, и.о. главного тренера ХК «Амур».
Отличная возможность прервать «черную» серию и не попасть в историю лиги с новым антирекордом «Амуру» представится уже в понедельник. Хабаровчане едут в Астану, чтобы скрестить клюшки в «дерби аутсайдеров» с местным «Барысом». Не думаю, что игра выйдет легкой. Уйдя с последнего места чемпионата, астанчане навряд ли горят желанием уступать «Амуру». Тот, конечно, даже если выиграет, их уже не догонит, но лучше не провоцировать судьбу.