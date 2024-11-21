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Полиция проверяет информацию об избиении девушки в Свердловском районе Иркутска

Видео с дракой сняли очевидцы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В сети распространяется видео, где одна девушка жестоко избивает другую на территории Свердловского округа. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, на данный момент правоохранители проверяют информацию.

— 20 ноября вечером в ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видеозапись инцидента, снятую очевидцами. Произошедшее уточняется, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Иркутской области контролирует установление обстоятельств. При наличии оснований примут меры реагирования.