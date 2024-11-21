Депутат ГД Шеремет назвал слова Зеленского о Крыме «поздним прозрением»

«В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путём отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.