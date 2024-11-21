Мошенники придумали новую схему взлома профилей россиян на «Госуслугах»

Об этом предупредил юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснил эксперт, жулики стали звонить гражданам по телефону и представляться сотрудниками «Почты России». В рамках новой схемы они информируют своих потенциальных жертв о том, что на их имя якобы пришло заказное письмо.
Аферисты сообщают о том, что его можно получить либо в почтовом отделении, либо переслать на домашний адрес. Однако во втором случае человеку якобы нужно оформить для этого специальную заявку с передачей проверочного кода.
Этим самым кодом являются цифры, которые приходят гражданину в СМС, и они открывают доступ к его личному кабинету на «Госуслугах». Если человек проявит невнимательность и передаст их жуликам, то они «захватят» его аккаунт.
После того как жертва лишается доступа к своему профилю на государственном портале, мошенники получают возможность оформлять на чужое имя кредиты и выводить все полученные таким образом средства на свои счета, пишет «Прайм».