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Мошенники придумали новую схему взлома профилей россиян на «Госуслугах»

Злоумышленники нашли новый способ получения доступа к аккаунтам россиян на портале «Госуслуги».

Источник: ДЕЙТА

Об этом предупредил юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, жулики стали звонить гражданам по телефону и представляться сотрудниками «Почты России». В рамках новой схемы они информируют своих потенциальных жертв о том, что на их имя якобы пришло заказное письмо.

Аферисты сообщают о том, что его можно получить либо в почтовом отделении, либо переслать на домашний адрес. Однако во втором случае человеку якобы нужно оформить для этого специальную заявку с передачей проверочного кода.

Этим самым кодом являются цифры, которые приходят гражданину в СМС, и они открывают доступ к его личному кабинету на «Госуслугах». Если человек проявит невнимательность и передаст их жуликам, то они «захватят» его аккаунт.

После того как жертва лишается доступа к своему профилю на государственном портале, мошенники получают возможность оформлять на чужое имя кредиты и выводить все полученные таким образом средства на свои счета, пишет «Прайм».

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