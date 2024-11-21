Рейтинг 2ГИС: Новосибирские районы с наименьшей оценкой от жителей

В многочисленных отзывах новосибирцев, опубликованных в сети, неоднократно упоминается проблема частых отключений электроэнергии в Первомайском районе. Отключения происходят вне зависимости от времени суток и, по наблюдениям жителей, часто совпадают с неблагоприятными погодными условиями. Многие жители связывают отключения электроэнергии с сильным ветром или дождями, отмечая, что предупреждение МЧС о непогоде практически гарантирует отсутствие света. Кроме того, Первомайский район характеризуют как район с высоким уровнем преступности. Некоторые жители описывают его как «район гопников и воров», отмечая низкий уровень безопасности. Ещё одним значительным недостатком, по мнению опрошенных, является практическое отсутствие ресторанов, кинотеатров и других мест культурного досуга. Средняя оценка района жителями Новосибирска составила 3,9 звезды.