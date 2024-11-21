Рейтинг 2ГИС: Новосибирские районы с наименьшей оценкой от жителей

Сервис 2ГИС опубликовал неофициальный рейтинг районов Новосибирска, составленный на основе оценок пользователей. Пять районов получили наименьшее количество звезд, что отражает недовольство жителей уровнем городской инфраструктуры и обеспечением комфорта.
Ленинский район:
Транспортные проблемы и социальная среда. Лидером антирейтинга стал Ленинский район с оценкой 3,1 звезды. Пользователи 2ГИС указывают на недостаточное количество маршрутов общественного транспорта и длительное ожидание рейсов. В отзывах отмечается неблагоприятная криминогенная обстановка и низкое качество дорожного покрытия, приводящее к значительным задержкам в пути, особенно во время проведения городских мероприятий. Жители указывают на частые перекрытия улиц, значительно усложняющие перемещение по району.
Калининский и Кировский районы:
Проблемы с дорогами и инфраструктурой. Калининский (3,5 звезды) и Кировский (3,5 звезды) районы разделили второе место. Основной причиной низкой оценки стало плохое состояние дорог и неразвитая инфраструктура. Пользователи жалуются на перегруженные магистрали, нехватку удобных маршрутов общественного транспорта, что затрудняет добираться до работы и обратно. Жители Кировского района также отмечают проблемы с общественным порядком.
Советский район:
Инфраструктурные недостатки и высокие цены. Советский район получил оценку 3,7 звезд. Недостаток освещения на улицах, плохое дорожное покрытие и высокие цены на жилье стали основными причинами низкой оценки. Жители отмечают отсутствие развитой инфраструктуры и негативно оценивают состояние некоторых общественных пространств.
Первомайский район:
В многочисленных отзывах новосибирцев, опубликованных в сети, неоднократно упоминается проблема частых отключений электроэнергии в Первомайском районе. Отключения происходят вне зависимости от времени суток и, по наблюдениям жителей, часто совпадают с неблагоприятными погодными условиями. Многие жители связывают отключения электроэнергии с сильным ветром или дождями, отмечая, что предупреждение МЧС о непогоде практически гарантирует отсутствие света. Кроме того, Первомайский район характеризуют как район с высоким уровнем преступности. Некоторые жители описывают его как «район гопников и воров», отмечая низкий уровень безопасности. Ещё одним значительным недостатком, по мнению опрошенных, является практическое отсутствие ресторанов, кинотеатров и других мест культурного досуга. Средняя оценка района жителями Новосибирска составила 3,9 звезды.
Опубликованный рейтинг отражает мнение пользователей 2ГИС и не является официальной оценкой городских властей. Однако, он свидетельствует о необходимости улучшения городской инфраструктуры в ряде районов Новосибирска.