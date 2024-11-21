«Амурские Тигрицы» с минимальным счётом уступили «Уралочке» в Екатеринбурге

Первая партия выдалась довольно сложной для «Амурских Тигриц» — почти на всем протяжении этого игрового отрезка хабаровчанки были в роли догоняющих. Возможно, это связано с тем, что они прибыли в Екатеринбург всего лишь за день до начала тура. Впрочем, вернувшаяся после восстановления в стан «тигриц» центральный блокирующий Екатерина Булатова здорово выручила команду, неплохо смотрелись Вероника Стасилевич и Анастасия Грачева: первый сет достался гостьям — 22:25.