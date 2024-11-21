«Амурские Тигрицы» с минимальным счётом уступили «Уралочке» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал пятый тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Местная «Уралочка-УрГЭУ» принимала на своей площадке «Амурских Тигриц». Положение в турнирной таблице перед встречей было практически равным: дальневосточницы занимали седьмую строчку, их соперницы — восьмую, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первая партия выдалась довольно сложной для «Амурских Тигриц» — почти на всем протяжении этого игрового отрезка хабаровчанки были в роли догоняющих. Возможно, это связано с тем, что они прибыли в Екатеринбург всего лишь за день до начала тура. Впрочем, вернувшаяся после восстановления в стан «тигриц» центральный блокирующий Екатерина Булатова здорово выручила команду, неплохо смотрелись Вероника Стасилевич и Анастасия Грачева: первый сет достался гостьям — 22:25.
В следующем игровом отрезке хабаровчанки буквально «встали», хозяйки площадки, наоборот, начали давить на соперниц, которые почти не оказывали сопротивления — 25:16. Третья партия для «тигриц» выдалась ненамного лучше, и они снова проиграли — 25:23. Отступать хабаровчанкам было уже некуда — нужно взять хоть какие-то очки.
Четвертая партия выдалась настоящими «качелями». Неизвестно, как именно в перерыве взбодрил своих подопечных главный тренер «Амурских Тигриц» Александр Щурин, но их сопротивление сильно возросло и команды вышли за «положенные» 25 очков за партию. В итоге дальневосточницы вышли победительницами — 27:29. Но в пятой партии силы были растеряны и как результат — 15:11. Хабаровская команда уступила хозяйкам в матче со счетом 3:2 и смогла заработать только одно очко, спустившись на восьмое место в лиге.
— В четвертой партии мы смогли дожать и выиграть. Сделали меньше ошибок и в ответственные моменты забирали свои очки. В пятой партии не удержали концентрацию. Спасибо всем, кто за нас болел! Будем работать над ошибками, — прокомментировала после матча либеро «Амурских Тигриц» Дарья Железко.
Следующую игру хабаровчанки проведут в Екатеринбурге 21 ноября, соперницами «тигриц» станет команда «Тюмень».