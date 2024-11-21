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Жители Новосибирска остались без света из-за повреждения линии электропередачи

До утра местным жителям пришлось остаться без света из-за повреждения линии электропередачи.

Источник: Сиб.фм

Вчера вечером, 20 ноября 2024 года, во время проведения несогласованных работ в охранной зоне электросетей на Толмачевском шоссе в Новосибирской области повредили кабельную линию электропередачи. Рассказали в пресс-службе «Россети Новосибирск».

В результате происшествия промышленные площадки и частные дома в селе Толмачево остались без света.

«Бригады с помощью специального оборудования нашли место повреждения кабельной линии. Экскаватор обеспечил доступ к поврежденному участку. Параллельно подключили генераторы для резервного электроснабжения потребителей», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что за мошенничество с соцпособием приговорили жителя Новосибирской области.

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