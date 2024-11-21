Жители Новосибирска остались без света из-за повреждения линии электропередачи

Вчера вечером, 20 ноября 2024 года, во время проведения несогласованных работ в охранной зоне электросетей на Толмачевском шоссе в Новосибирской области повредили кабельную линию электропередачи. Рассказали в пресс-службе «Россети Новосибирск».