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Что стояло на месте крупных ТЦ в Новосибирске, рассказал краевед

Сейчас Новосибирск — место, которое изобилует ТРЦ, сюда приезжают люди из региона или других небольших городов, чтобы «закупиться».

Источник: BFM-Новосибирск

Сейчас Новосибирск — место, которое изобилует ТРЦ, сюда приезжают люди из региона или других небольших городов, чтобы «закупиться». Несколько десятилетий назад этих привлекательных торговых центров с фуд-кортами, комнатами для развлечений и разными бутиками не было, краевед Константин Голодяев рассказал, что стояло на их месте.

ТРЦ «Галерея»

На месте одного из самых популярных торговых центров в городе располагалась первая автобаза, а в годы ВОВ — конструкторское бюро Поликарпова авиазавода № 51. Рядом с «Галереей» стоит «Юпитер», в 1935 году на этом месте появился зоопарк. В зверинец эвакуировали животных из других зоопарков: лисицы, рыси, певчие птицы и даже амурские тигры стали основной частью коллекции.

МФК «Сан Сити»

В начале 20-го века на территории бизнес-центра стоял пустырь, а во время ВОВ на территории стали выращивать картофель.

«После это место стало точкой проведения ярмарок, здесь располагался передвижной цирк, устанавливали елку и запускали салют», — делится Константин Голодяев с Atas.Info.

В 80-х на этом месте открылась главная гордость левобережья — ГУМ «Россия». Только в 2011 году появился «Сан Сити».

ТРЦ «Аура»

На месте одного из самых больших ТЦ в азиатской части России хотели построить спорткомплекс, который стал бы визитной карточкой города. В 90-х начали возводить Спорткомплекса «Динамо» с баскетбольным залом, но в 2000-х пришлось заморозить проект из-за суровых экономических реалий. В 2007 году то, что успели построить, снесли.

ТРЦ «Сибирский Молл»

До революции здесь располагались маленькие кирпичные сараи, частный сектор ежегодно страдал от половодья. Крупная застройка началась в 2004 году, когда банк «Глобэкс» приобрел недостроенное здание, известное как «Торговый квартал на Фрунзе». В 2008 году строительство удалось завершить, здание превратилось в «Сибирский Молл».

ТРК «Ройял Парк»

Этот район в народе называли «Шанхай» из-за хаотичной застройки. Раньше здесь располагался овраг с речкой 1-я Ельцовка, а по берегам — частный сектор. Овраги и мерзлота мешали началу застройки, только к 2000-м территорию удалось подготовить к масштабному строительству. «Ройял Парк» появился здесь в 2010 году.

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