Что стояло на месте крупных ТЦ в Новосибирске, рассказал краевед

Сейчас Новосибирск — место, которое изобилует ТРЦ, сюда приезжают люди из региона или других небольших городов, чтобы «закупиться». Несколько десятилетий назад этих привлекательных торговых центров с фуд-кортами, комнатами для развлечений и разными бутиками не было, краевед Константин Голодяев рассказал, что стояло на их месте.