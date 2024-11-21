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Игрок «Динамо» ответил на обвинения ХК «Сибири» из Новосибирска в симуляции

Сборные встретились на матче в среду, 20 ноября, на льду «Сибирь Арены».

Источник: ХК «Сибирь»

В среду, 20 ноября 2024 года, на льду «Сибирь Арены» на матче регулярного чемпионата КХЛ встретились команды: новосибирская «Сибирь» и московское «Динамо». Итог — 2:4. Голы на счету Федора Гордеева и Ильи Морозова.

Как сообщает «Чемпионат», предыдущий матч между командами закончился тем, что сибиряки обвинили «Динамо» в «симуляции», а нападающий московской сборной Никита Буруянов «ныряет». Портал поинтересовался у хоккеиста — было ли что-то подобное на нынешней встрече.

Он отметил, что «матч протекал по-другому» — просто играли в хоккей.

«Что касается того момента, то он не был продиктован эмоциями. Это был мой личный ход, так как я понимал, что Мерфи меня ударит», — «Чемпионат» цитирует игрока «Динамо» Никиту Буруянова.

Судя по всему, речь о матче, который прошел 15 ноября 2024. Тогда портал привёл комментарий нападающего «Сибири» Алексея Яковлева, который сказал: «Как “Динамо” сегодня себя вело — противно смотреть. Не по-мужски принимали удары, где-то пытались симулировать».

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