Игрок «Динамо» ответил на обвинения ХК «Сибири» из Новосибирска в симуляции

В среду, 20 ноября 2024 года, на льду «Сибирь Арены» на матче регулярного чемпионата КХЛ встретились команды: новосибирская «Сибирь» и московское «Динамо». Итог — 2:4. Голы на счету Федора Гордеева и Ильи Морозова.
Как сообщает «Чемпионат», предыдущий матч между командами закончился тем, что сибиряки обвинили «Динамо» в «симуляции», а нападающий московской сборной Никита Буруянов «ныряет». Портал поинтересовался у хоккеиста — было ли что-то подобное на нынешней встрече.
Он отметил, что «матч протекал по-другому» — просто играли в хоккей.
«Что касается того момента, то он не был продиктован эмоциями. Это был мой личный ход, так как я понимал, что Мерфи меня ударит», — «Чемпионат» цитирует игрока «Динамо» Никиту Буруянова.
Судя по всему, речь о матче, который прошел 15 ноября 2024. Тогда портал привёл комментарий нападающего «Сибири» Алексея Яковлева, который сказал: «Как “Динамо” сегодня себя вело — противно смотреть. Не по-мужски принимали удары, где-то пытались симулировать».