На Омскую область надвигаются морозы

В последний месяц года жители региона почувствуют наступление зимы. Уже в начале декабря ночные температуры достигнут −26 градусов. Похолодание связано с приходом холодного фронта из Арктики.
Морозно будет уже в ночь с 1 по 2 декабря. По данным сервиса «Яндекс погода» в первые дни зимы температура воздуха опустится до −25 градусов, а местами по области — до −26 градусов. Днём 2 декабря также будет морозно, −17 градусов.
А сегодня в Омске снова будет туман и снегопады. Температура воздуха днём составит 0…-5 градусов. На дорогах возможны снежные заносы. Будьте осторожны за рулем и соблюдайте дистанцию.