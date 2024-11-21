На Омскую область надвигаются морозы

Морозно будет уже в ночь с 1 по 2 декабря. По данным сервиса «Яндекс погода» в первые дни зимы температура воздуха опустится до −25 градусов, а местами по области — до −26 градусов. Днём 2 декабря также будет морозно, −17 градусов.