В четверг на Южном Урале будет плюсовая температура

Температура воздуха днем составит от −2 до +3 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 21 ноября, у Гавриила, Михаила, Павла.
Между прочим, 21 ноября 2024 года отмечают Михайлов день. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от мытья головы. Дело в том, что ослушавшиеся могут вымыть себе весь ум.