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В четверг на Южном Урале будет плюсовая температура

В четверг, 21 ноября, в Челябинской области будет переменная облачность, без существенных осадков.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Екатерина Романова

Температура воздуха днем составит от −2 до +3 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 21 ноября, у Гавриила, Михаила, Павла.

Между прочим, 21 ноября 2024 года отмечают Михайлов день. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от мытья головы. Дело в том, что ослушавшиеся могут вымыть себе весь ум.