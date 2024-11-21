В Омскую область возвращаются снегопады

21 ноября прогнозируется небольшой снег, 22 и 23 ноября — слабый, на дорогах — гололедица.
Вместе с тем, по данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе похолодает. Если в четверг днём будет от −4 до +1 градуса, то в пятницу и субботу столбики термометров опустятся до −2…-7. В ночь же на 22 и 23 ноября ожидается от −5 до −10, при прояснении — до −15 градусов.
Атмосферное давление будет расти, скорость ветра не превысит 11 м/с.
Напомним, что по прогнозу сервиса визуализации погоды Ventusky, в начале декабря в Омской области возможны сильные морозы. Однако стоит напомнить, что прогноз погоды действителен на момент публикации и может измениться.