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В Омскую область возвращаются снегопады

В ближайшие дни в Омской области ожидаются осадки в виде снега.

Сейчас в Трентоне: +11° 3 м/с 76% 748 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

21 ноября прогнозируется небольшой снег, 22 и 23 ноября — слабый, на дорогах — гололедица.

Вместе с тем, по данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе похолодает. Если в четверг днём будет от −4 до +1 градуса, то в пятницу и субботу столбики термометров опустятся до −2…-7. В ночь же на 22 и 23 ноября ожидается от −5 до −10, при прояснении — до −15 градусов.

Атмосферное давление будет расти, скорость ветра не превысит 11 м/с.

Напомним, что по прогнозу сервиса визуализации погоды Ventusky, в начале декабря в Омской области возможны сильные морозы. Однако стоит напомнить, что прогноз погоды действителен на момент публикации и может измениться.