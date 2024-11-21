В Омскую область возвращаются снегопады

Вместе с тем, по данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе похолодает. Если в четверг днём будет от −4 до +1 градуса, то в пятницу и субботу столбики термометров опустятся до −2…-7. В ночь же на 22 и 23 ноября ожидается от −5 до −10, при прояснении — до −15 градусов.