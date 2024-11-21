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В Новосибирске начался монтаж главной городской ёлки высотой в 21 метр

В Театральном сквере развернулись масштабные работы по установке новогоднего дерева и праздничного оформления.

Источник: Freepik

Жители Новосибирска уже могут наблюдать начало подготовки к Новому году. 20 ноября в Центральном районе города начался монтаж главной новогодней ёлки.

Корреспондент информационного агентства «НДН.инфо» зафиксировал начало работ по установке 21-метровой ели в Театральном сквере. В настоящее время территория огорожена, и специалисты при помощи подъемного крана монтируют нижний ярус конструкции. Кроме главной ели, запланировано праздничное оформление сквера световыми арками и гирляндами на деревьях.

На улице Ленина работы по созданию праздничной атмосферы стартовали ранее, 10 ноября. Как сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова, в районе площади Ленина уже установлена арка и световой потолок. Обращаем внимание, что до 10 февраля 2025 года улица Ленина будет закрыта для автомобильного движения.

Открытие основных новогодних пространств запланировано к 1 декабря, а зажжение огней на главной елке состоится 21 или 22 декабря.

Ранее BFM-Новосибирск писал про новосибирские районы с наименьшей оценкой от жителей.