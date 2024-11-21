В Новосибирске начался монтаж главной городской ёлки высотой в 21 метр

На улице Ленина работы по созданию праздничной атмосферы стартовали ранее, 10 ноября. Как сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова, в районе площади Ленина уже установлена арка и световой потолок. Обращаем внимание, что до 10 февраля 2025 года улица Ленина будет закрыта для автомобильного движения.