В Новосибирске начался монтаж главной городской ёлки высотой в 21 метр

Жители Новосибирска уже могут наблюдать начало подготовки к Новому году. 20 ноября в Центральном районе города начался монтаж главной новогодней ёлки.
Корреспондент информационного агентства «НДН.инфо» зафиксировал начало работ по установке 21-метровой ели в Театральном сквере. В настоящее время территория огорожена, и специалисты при помощи подъемного крана монтируют нижний ярус конструкции. Кроме главной ели, запланировано праздничное оформление сквера световыми арками и гирляндами на деревьях.
На улице Ленина работы по созданию праздничной атмосферы стартовали ранее, 10 ноября. Как сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова, в районе площади Ленина уже установлена арка и световой потолок. Обращаем внимание, что до 10 февраля 2025 года улица Ленина будет закрыта для автомобильного движения.
Открытие основных новогодних пространств запланировано к 1 декабря, а зажжение огней на главной елке состоится 21 или 22 декабря.
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