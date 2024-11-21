США отправляют ВСУ старые ракеты ATACMS для модернизации своего арсенала

Соединённые Штаты используют военную помощь Кивеу для модернизации собственного арсенала, передавая Вооружённым силам Украины устаревающие ракеты ATACMS, сообщает РИА Новости.
Агентство провело анализ военного бюджета США. Судя по результатам исследования, речь идёт о ракетах, срок службы которых истекает в следующем году.
Их отправка украинской стороне позволяет Соединённым Штатам направить освободившиеся денежные средства на модернизацию собственных вооружений. В результате снижается «финансовая нагрузка» на Пентагон.
По данным ресурса Ukraine Oversight, предназначенного для мониторинга отправки помощи Киеву, с февраля 2022 года Конгресс США увеличил лимит на поставки вооружений в рамках полномочий президента до 33,3 миллиарда долларов.
При этом ведомств получило 45,8 миллиарда долларов дополнительных средств на «восполнение арсеналов».
Ранее британская газета The Times сообщила, что у Киева есть около 50 американских ракет ATACMS производства Соединённых Штатов. В публикации подчёркивается, что речь идёт о дефиците таких снарядов.