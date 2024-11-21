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Приморье ждет серьезное испытание погодой на следующей неделе — прогноз синоптиков на циклон

На край надвигается мощный циклон.

Сейчас в Трентоне: +11° 3 м/с 76% 748 мм рт. ст. +16°
Источник: PrimaMedia.ru

26—27 ноября Приморский край попадет под влияние мощного циклона и его фронтальных разделов, сообщает ИА PrimaMedia. Как уточнили в пресс-службе Примгидромета, на данный момент выделяются две основные траектории его движения.

Первая версия гласит, что циклон, сформировавшись над Желтым морем, днем 26 ноября выйдет в Японское море и начнет двигаться в северо-восточном направлении, не подходя близко к побережью Приморья.

Вторая версия предполагает, что 26 ноября циклон дойдет до Владивостока, зайдет на территорию Приморья и дальше отправится в сторону Хабаровского края.

Шансы на оба сценария сейчас практически равны. Однако независимо от конечной траектории, циклон окажет значительное влияние на погоду в регионе. На обширной территории края ожидаются осадки в виде дождя, снега или их смеси, а также вероятно появление гололедных явлений.

Примгидромет ведет постоянный мониторинг ситуации и уточняет прогноз по мере поступления новых данных.