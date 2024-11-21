Приморье ждет серьезное испытание погодой на следующей неделе — прогноз синоптиков на циклон

Шансы на оба сценария сейчас практически равны. Однако независимо от конечной траектории, циклон окажет значительное влияние на погоду в регионе. На обширной территории края ожидаются осадки в виде дождя, снега или их смеси, а также вероятно появление гололедных явлений.