Приморье ждет серьезное испытание погодой на следующей неделе — прогноз синоптиков на циклон

Первая версия гласит, что циклон, сформировавшись над Желтым морем, днем 26 ноября выйдет в Японское море и начнет двигаться в северо-восточном направлении, не подходя близко к побережью Приморья.
Вторая версия предполагает, что 26 ноября циклон дойдет до Владивостока, зайдет на территорию Приморья и дальше отправится в сторону Хабаровского края.
Шансы на оба сценария сейчас практически равны. Однако независимо от конечной траектории, циклон окажет значительное влияние на погоду в регионе. На обширной территории края ожидаются осадки в виде дождя, снега или их смеси, а также вероятно появление гололедных явлений.
Примгидромет ведет постоянный мониторинг ситуации и уточняет прогноз по мере поступления новых данных.