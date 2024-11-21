Новый сезон открыт на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае

На территории ГЛК запущена современная гондольная канатная дорога и система искусственного оснежения склонов. В планах резидентов площадки «Холдоми» построить водно-оздоровительный комплекс с открытым плавательным бассейном с подогревом воды, детский бассейн, финские сауны, римскую баню, тренажерный зал и кабинеты для проведения лечебных процедур, а также новый гостинично-ресторанный комплекс.