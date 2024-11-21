Новый сезон открыт на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, первые посетители уже опробовали трассы. Курорт «Холдоми» развивается на Территории опережающего развития «Хабаровск» (ТОР «Хабаровск»). Проект оценивается в 1,26 миллиарда рублей, деньги вложили резиденты ТОР.
Для любителей активного отдыха обустроили новые снежные склоны, канатные дороги, оборудованные теплыми местами отдыха. Есть гостиницы и кафе. Новые горнолыжные трассы появились благодаря компаниям «Флагман», «Экстрим Сервис» и «ГЛК Холдоми», которые являются резидентами ТОР.
На территории ГЛК запущена современная гондольная канатная дорога и система искусственного оснежения склонов. В планах резидентов площадки «Холдоми» построить водно-оздоровительный комплекс с открытым плавательным бассейном с подогревом воды, детский бассейн, финские сауны, римскую баню, тренажерный зал и кабинеты для проведения лечебных процедур, а также новый гостинично-ресторанный комплекс.