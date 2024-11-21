«Люди думали, что это будет вечно»: программу «1000 дворов» отложили до 2026 года

Программа «1000 дворов» в Приморье не будет реализована в 2025 году из-за отсутствия финансирования, сообщает ИА PrimaMedia. В Думе Владивостока отметили, что ее просто отложили на год. При этом дали совет жильцам «не сидеть сложа руки» и участвовать в других проектах города и края.
«Организовывайте ТОСы, переходите в юрлица, участвуйте во всех проектах, которые предлагает администрация Владивостока, правительство Приморья. Вы можете ждать, сложа руки, что в 2026 году программа продолжится. А если в 2026 году снова не будет финансирования? Программа “1000 дворов” и так долгие годы была с нами. Также когда-то заканчивался и 175-й ФЗ, по которому ремонтировали кровли с 5-процентным софинансированием от жильцов, и 270-й ФЗ.
Люди думали, что это будет бесконечно, но ничего бесконечного нет. Надо находить другие механизмы, а они есть. Просто с ними надо научиться работать и работать дальше", — рассказала депутат Владивостока Людмила Таран.
По ее словам, сейчас жителям следует активнее включаться в проекты ТОС, которые предлагают 1 млн для инициативных групп и полтора млн для юрлиц, а также городскую программу «Твой проект» (до 3,5 млн на благоустройство двора или общественного пространства).
Как отметил в своем ТГ-канале (18+) депутат Антон Савенко, в связи с приостановкой программы «город будет стараться закрывать одобренные заявки своими средствами, но это далеко не тот объем». По его словам, сейчас есть 777 заявок на благоустройство. В этом году благодаря программе было отремонтировано 64 территории.
Отметим, что «1000 дворов» является наиболее лояльной и удобной для жителей программой. Для того чтобы податься на нее, необходимо решение собственников дома. Победителей определяла экспертная комиссия из 35 членов. Более того, программа предполагала асфальтирование придомовой территории, в то время как большинство других программ по благоустройству нацелены на установку детских и спортивных площадок.
Программа «1000 дворов» стартовала в 2018 году в период губернаторской кампании Олега Кожемяко. Изначально она называлась «100 дворов», но в связи с популярностью и вовлеченностью граждан ее расширили и продлили на следующие годы.