«Люди думали, что это будет вечно»: программу «1000 дворов» отложили до 2026 года

«Организовывайте ТОСы, переходите в юрлица, участвуйте во всех проектах, которые предлагает администрация Владивостока, правительство Приморья. Вы можете ждать, сложа руки, что в 2026 году программа продолжится. А если в 2026 году снова не будет финансирования? Программа “1000 дворов” и так долгие годы была с нами. Также когда-то заканчивался и 175-й ФЗ, по которому ремонтировали кровли с 5-процентным софинансированием от жильцов, и 270-й ФЗ.