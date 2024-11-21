В Омске проверят информацию о мышах в одной из школ

Специалисты Роспотребнадзора по обращению родителей проведут проверку в 99 школе. Как сообщили в ведомстве, ведется проверка фактов, изложенных в омской группе «Омск Life».
По словам родителей, на третьем этаже здания в туалете осыпалась плитка, а двери были сильно повреждены. Кроме того, в школе бегают мыши, и дети пытаются их ловить.
Группа В Контакте «Омск Life».
«В детском саду повара все поувольнялись, приходят совместители. Давно пора провести инвентаризацию в детском саду и школе 99 и посмотреть расходование средств. Технички в школе вынуждены за свои деньги покупать моющие средства и швабры. Им даже тряпок не выдают», — написал один из омичей.
Ситуацию прокомментировали в мэрии Омска. В Администрации Омска заверили, что все необходимые средства в школу направляются, также будет рассмотрена дополнительная заявка на финансирование ремонта дошкольных групп и других помещений.
«Расходы и ремонт образовательных учреждений финансируются из бюджета города Омска. Департаментом образования учтена потребность в ремонте дошкольных групп и школы № 99 и будет рассмотрена при выделении дополнительного финансирования. В учреждении в 2024 году выполнены работы по ремонту учебных кабинетов. Департаментом образования указано директору учреждения на необходимость усилить контроль за качеством оказания услуги со стороны поставщика питания. Напоминаем, любой из родителей может принять участие в контроле за процессом приготовления блюд в школьной столовой, оценить вкусовые качества. Для обсуждения вопроса необходимо обратиться к директору учреждения», — сообщили в городской администрации.
Вскоре обращением родителей заинтересовался и Роспотребнадзор Омска.
«Управлением Роспотребнадзора по Омской области начата проверка. В случае выявления нарушений санитарного законодательства будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.