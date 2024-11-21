В Омске проверят информацию о мышах в одной из школ

«Расходы и ремонт образовательных учреждений финансируются из бюджета города Омска. Департаментом образования учтена потребность в ремонте дошкольных групп и школы № 99 и будет рассмотрена при выделении дополнительного финансирования. В учреждении в 2024 году выполнены работы по ремонту учебных кабинетов. Департаментом образования указано директору учреждения на необходимость усилить контроль за качеством оказания услуги со стороны поставщика питания. Напоминаем, любой из родителей может принять участие в контроле за процессом приготовления блюд в школьной столовой, оценить вкусовые качества. Для обсуждения вопроса необходимо обратиться к директору учреждения», — сообщили в городской администрации.