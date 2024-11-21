В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

На полуострове Рейкьянес в Исландии зафиксировано извержение вулкана, о чем проинформировала метеорологическая служба страны.
Сообщается, что активность наблюдается в районе кратеров Сундхнуксгигар.
Телеканал RUV передает, что в городе Гриндавик началась эвакуация, о чем сообщил начальник местной полиции округа Сюдюрнес. В связи с произошедшим служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение.
Ранее сообщалось, как туристы из России застряли на Бали из-за мощного извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки на острове Флорес, сотни людей находятся в аэропорту без еды, воды и денег.