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В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

В городе Гриндавике проводится эвакуация.

Источник: Аргументы и факты

На полуострове Рейкьянес в Исландии зафиксировано извержение вулкана, о чем проинформировала метеорологическая служба страны.

Сообщается, что активность наблюдается в районе кратеров Сундхнуксгигар.

Телеканал RUV передает, что в городе Гриндавик началась эвакуация, о чем сообщил начальник местной полиции округа Сюдюрнес. В связи с произошедшим служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, как туристы из России застряли на Бали из-за мощного извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки на острове Флорес, сотни людей находятся в аэропорту без еды, воды и денег.