Бюджет Иркутской области распланировали до 2027 года

Проект закона о бюджете Иркутской области на 2025−2027 рассмотрели депутаты в первом чтении. Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном Собрании региона.
В следующем году доходы области планируются в сумме 260,6 миллиарда рублей, а расходы — почти 285,9 миллиарда. Деньги направят на реализацию нацпроектов (55,7 миллиарда), поддержку семей с детьми, бойцов СВО и другие социальные обязательства (на эти цели выделили 193,8 миллиарда).
— На сферу здравоохранения направили более 100 миллиардов рублей, на образование — 90,8 миллиарда. Более 4,5 миллиарда предусмотрено на обеспечение жильем детей-сирот. Помимо этого с 1 января дополнительный норматив по налогу по упрощенной системе налогообложения направят в бюджеты вновь созданных муниципальных округов — Чунского и Усть-Илимского (108 миллиарда рублей), — уточнили в пресс-службе Законодательного Собрания.
Председатель ЗС Александр Ведерников призвал повысить качество доходов областного бюджета. В дальнейшем это поможет вовремя выделять деньги на капремонт, здравоохранение, образование, культуру и спорт.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветераны СВО Приангарья поучаствуют в «Кубке защитников Отечества».