Бюджет Иркутской области распланировали до 2027 года

— На сферу здравоохранения направили более 100 миллиардов рублей, на образование — 90,8 миллиарда. Более 4,5 миллиарда предусмотрено на обеспечение жильем детей-сирот. Помимо этого с 1 января дополнительный норматив по налогу по упрощенной системе налогообложения направят в бюджеты вновь созданных муниципальных округов — Чунского и Усть-Илимского (108 миллиарда рублей), — уточнили в пресс-службе Законодательного Собрания.