Проект самой длинной набережной Хабаровска одобрен Госэкспертизой

В планах на 2025 год завершить разработку документации на строительство VI и VII этапов набережной. Речь идет об участках от «Водоканала» до устоев заградительного сооружения на входе в акваторию Амурского затона. В планах обустроить прогулочный пирс, велодорожки, пешеходные дорожки. Планируют построить пешеходный мост в районе ТЦ «Броско Молл».