Проект самой длинной набережной Хабаровска одобрен Госэкспертизой

Это будет пятый этап строительства, протяженность объекта составит 350 метров. В перспективе ожидается, что общая протяженность набережной составит девять километров. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, государственная экспертиза дала положительное заключение проектной документации на строительство в Хабаровске пятого этапа набережной.
Напомним, проект по строительству пятого этапа разработан «Дальневосточным проектным институтом». Деньги на его реализацию выделят из средств, привлеченных в рамках концессии. Предполагается, что на участке от Речного вокзала до сооружений «Водоканала» построят смотровую площадку, амфитеатр, событийную площадь, двухэтажный паркинг на 44 автомобиля.
В планах на 2025 год завершить разработку документации на строительство VI и VII этапов набережной. Речь идет об участках от «Водоканала» до устоев заградительного сооружения на входе в акваторию Амурского затона. В планах обустроить прогулочный пирс, велодорожки, пешеходные дорожки. Планируют построить пешеходный мост в районе ТЦ «Броско Молл».