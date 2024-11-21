Как в Крыму отметят Новый год?

«Для маленьких посетителей Детского парка в предновогодние дни и во время зимних каникул будут проходить развлекательные анимационные программы, игры, конкурсы, танцы. Подробную афишу всех мероприятий мы разместим на нашем сайте и в социальных сетях учреждения, — сказал Владимир Марченко. — Все каникулы для гостей парков будут работать аттракционы и зооуголок».