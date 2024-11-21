Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как в Крыму отметят Новый год?

Директор учреждения «Парки столицы» Владимир Марченко рассказал о подготовке к новогодним праздникам. Помимо городских развлечений, учреждение подготовило отдельную программу.

Источник: НИА Крым

«Для маленьких посетителей Детского парка в предновогодние дни и во время зимних каникул будут проходить развлекательные анимационные программы, игры, конкурсы, танцы. Подробную афишу всех мероприятий мы разместим на нашем сайте и в социальных сетях учреждения, — сказал Владимир Марченко. — Все каникулы для гостей парков будут работать аттракционы и зооуголок».

Также директор учреждения отметил, что парки к Новому году украсят инсталляции и фотозоны. А на новогоднюю ёлку в Детском парке повесят игрушки, которые своими руками сделали юные симферопольцы. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку будет объявлен учреждением уже на следующей неделе.

Кроме этого в рамках программы речь шла о новых обитателях зооуголка, обновлении уличной мебели и случаях вандалами в парках и скверах Симферополя, соообщает МБУК «Парки столицы».