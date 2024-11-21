Как в Крыму отметят Новый год?

«Для маленьких посетителей Детского парка в предновогодние дни и во время зимних каникул будут проходить развлекательные анимационные программы, игры, конкурсы, танцы. Подробную афишу всех мероприятий мы разместим на нашем сайте и в социальных сетях учреждения, — сказал Владимир Марченко. — Все каникулы для гостей парков будут работать аттракционы и зооуголок».
Также директор учреждения отметил, что парки к Новому году украсят инсталляции и фотозоны. А на новогоднюю ёлку в Детском парке повесят игрушки, которые своими руками сделали юные симферопольцы. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку будет объявлен учреждением уже на следующей неделе.
Кроме этого в рамках программы речь шла о новых обитателях зооуголка, обновлении уличной мебели и случаях вандалами в парках и скверах Симферополя, соообщает МБУК «Парки столицы».