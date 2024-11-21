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В правительстве РФ утвердили проект нового аэропорта «Омск-Фёдоровка»

В Москве в рамках «Транспортной недели» губернатор Омской области Виталий Хоценко представил концепцию строительства аэропорта «Омск-Фёдоровка».

Источник: Комсомольская правда

В рамках обсуждения проекта с генеральным директором управляющей компании «Аэропорты регионов» Евгением Чудновским было отмечено, что проект получил поддержку от полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и правительства страны.

В федеральном бюджете на 2026−2027 годы ежегодно будет выделяться по 4,9 миллиарда рублей на реализацию проекта. Строительство аэропортового комплекса будет осуществляться компанией ООО «Омскаэроинвест», с которой уже заключено концессионное соглашение. Планируется завершить строительство нового аэропорта до 2028 года.