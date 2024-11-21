В правительстве РФ утвердили проект нового аэропорта «Омск-Фёдоровка»

В федеральном бюджете на 2026−2027 годы ежегодно будет выделяться по 4,9 миллиарда рублей на реализацию проекта. Строительство аэропортового комплекса будет осуществляться компанией ООО «Омскаэроинвест», с которой уже заключено концессионное соглашение. Планируется завершить строительство нового аэропорта до 2028 года.