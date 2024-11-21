Ноябрьская аномалия: южную часть Хабаровска заволокло дымом

Ноябрь в Хабаровском крае обычно всегда считался месяцем зимним. Большинство дальневосточников привыкли, что в это время уже всё покрыто сугробами. Но в этом году последний месяц осени удивляет необычными погодными кульбитами. Вот и утром в четверг, 21 ноября, жители южной части краевой столицы почувствовали едкий запах дыма, сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
В региональном главке МЧС России подтвердили, что за минувшие сутки на территории Хабаровского края со спутников зафиксировано четыре термические аномалии. При проверке информации удалось подтвердить, что две из них действительно являются палами сухой растительности в Амурском районе. Местность там низменная и болотистая, покрытая обильным количеством сухой травы. Она легко загорается даже при наличии снега. А сейчас его практически нет.
В южную часть Хабаровска дым могло принести с левобережья Амура, где также много сухой травы, или даже из соседнего китайского уезда. На островах вблизи краевой столицы, по информации МЧС, возгораний за последние сутки не было.
На самом деле с зимними природными пожарами и палами мы уже сталкивались несколько лет назад. Например, в декабре 2020 года пришлось бороться с мощным возгоранием около села Новостройка в районе им. Лазо.
Особенно много зимних пожаров в Хабаровском крае было аномально бесснежной зимой 2018 — 2019 годов. Первые природные возгорания фиксировались тогда на побережье Татарского пролива уже в январе. В феврале травяные палы охватили другие районы, в том числе и пригород Хабаровска. В результате в середине второго зимнего месяца 2019 года пришлось рекордно рано вводить особый противопожарный режим.
Сейчас есть опасения, как бы наступающая зима 2024−25 годов не повторила тот сценарий.