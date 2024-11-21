Ноябрьская аномалия: южную часть Хабаровска заволокло дымом

В региональном главке МЧС России подтвердили, что за минувшие сутки на территории Хабаровского края со спутников зафиксировано четыре термические аномалии. При проверке информации удалось подтвердить, что две из них действительно являются палами сухой растительности в Амурском районе. Местность там низменная и болотистая, покрытая обильным количеством сухой травы. Она легко загорается даже при наличии снега. А сейчас его практически нет.