В Омске 21 ноября скопились жуткие пробки

Утром четверга, 21 ноября 2024 года, вместе со снегопадом и плохой видимостью на дорогах скопились жуткие, по мнению автора, пробки. На момент публикации загруженность дорог в городе, по данным сервиса Яндекс. Пробки, оценивается в 8 баллов. Кроме пробок, на карте ресурса в нескольких местах обозначены произошедшие аварии.