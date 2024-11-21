Самое плотное движение этим утром наблюдается по улицам Думской, Герцена, Орджоникидзе, Яковлева, Красный Путь, Пушкина, 3-я Транспортная, Декабристов, Ленина, Суворова, Енисейская, 3-я Енисейская, Конева, 70 лет Октября, Крупской, 3-й Островской, Фрунзе, проспекту Королева, Красноярскому тракту, Лизы Чайкиной, Хабаровской, 3-й Транспортной и другим.
В Омске 21 ноября скопились жуткие пробки
Утром четверга, 21 ноября 2024 года, вместе со снегопадом и плохой видимостью на дорогах скопились жуткие, по мнению автора, пробки. На момент публикации загруженность дорог в городе, по данным сервиса Яндекс. Пробки, оценивается в 8 баллов. Кроме пробок, на карте ресурса в нескольких местах обозначены произошедшие аварии.