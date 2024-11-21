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В состав омского «Авангарда» переходит вратарь Никита Серебряков

Голкипер ранее выступал за питерский СКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: Комсомольская правда

В состав омского «Авангарда» переходит вратарь Никита Серебряков, пишут СМИ.

Взамен СКА получит молодого голкипера «Авангарда» Станислава Бережного. Также петербургский клуб сможет сократить расходы на зарплаты на 90 миллионов рублей благодаря уходу Галимова и Серебрякова.

«Подтверждаю информацию “Матч ТВ” об обмене Серебрякова и Галимова в “Авангард”», — сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне 29-летний Серебряков провёл пять матчей за СКА в FONBET Чемпионате КХЛ, одержав одну победу. Его коэффициент надёжности составил 3,7, а процент отражённых бросков — 87,4%.

32-летний Галимов, выступавший за «СКА-Неву» в ВХЛ, провёл 10 матчей, набрав 7 (3+4) очков при показателе полезности «-1».