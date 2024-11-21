В Омске на три часа задержали рейс в Минеральные Воды

В омском аэропорту Центральный 21 ноября отмечены задержки нескольких рейсов. Как следует из данных онлайн-табло, задержан рейс авиакомпании «Азимут» A46049, следовавший по маршруту Уфа — Минеральные Воды. Самолёт должен был вылететь в 10:05, однако время отправления перенесено на 13:20.
Кроме того, изменения коснулись прилётов. Тот же рейс A46049, который должен был приземлиться в Омске, также задерживается. Ожидаемое время прибытия уточняется.
Остальные рейсы выполняются с небольшими задержками, включая направления в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск.