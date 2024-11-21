В Омске на три часа задержали рейс в Минеральные Воды

Кроме того, изменения коснулись прилётов. Тот же рейс A46049, который должен был приземлиться в Омске, также задерживается. Ожидаемое время прибытия уточняется.

Остальные рейсы выполняются с небольшими задержками, включая направления в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск.