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На Омск вслед за радиационным туманом обрушилась новая напасть

Весь день в среду, 20 ноября 2024 года, в Омске царил радиационный туман, серьезно ухудшивший видимость в городе, однако на следующий день он дополнился новой напастью.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: SuperOmsk.ru

Так, утром четверга, 21 ноября, отправившиеся на работу или по иным делам омичи столкнулись со снегопадом, который на момент публикации засыпал дороги и улицы. Осадки пока не сбавляют обороты, а между тем воздух все еще выглядит туманным.

Добавим, погодные условия спровоцировали в городе жуткие, по мнению автора, пробки в 8 баллов. На нескольких дорогах также зафиксированы ДТП.

Судя по прогнозу сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», к обеду снегопад лишь усилится, а прекратятся осадки лишь ближе к вечеру.

Напомним также, до 11 часов утра в Омске и области объявлен режим НМУ, во время которого в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.