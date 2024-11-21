На Омск вслед за радиационным туманом обрушилась новая напасть

Так, утром четверга, 21 ноября, отправившиеся на работу или по иным делам омичи столкнулись со снегопадом, который на момент публикации засыпал дороги и улицы. Осадки пока не сбавляют обороты, а между тем воздух все еще выглядит туманным.
Добавим, погодные условия спровоцировали в городе жуткие, по мнению автора, пробки в 8 баллов. На нескольких дорогах также зафиксированы ДТП.
Судя по прогнозу сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», к обеду снегопад лишь усилится, а прекратятся осадки лишь ближе к вечеру.
Напомним также, до 11 часов утра в Омске и области объявлен режим НМУ, во время которого в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.